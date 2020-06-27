أريان سبيس تطلق صاروخ «فيجا» من جويانا الفرنسية

أعلنت شركة "أريان سبيس" الفضائية، اليوم السبت، إنها تجري استعدادات نهائية على إطلاق صاروخ "فيجا" من قاعدة "كورو" الفضائية، في جويانا الفرنسية، بعد أشهر من التأجيلات.وكان من المقرر إطلاق الصاروخ "فيجا"، المقرر فى إحدى ليالى السبت الأحد، في مارس، وتأجل بسبب فيروس كورونا المستجد، كما تم تأجيل الإطلاق مرتين في يونيو بسبب الطقس السيء.وذكر بيان للشركة أن ظروف الطقس المواتية ليوم الأحد ليست مؤكدة.وأوضح البيان أن الصاروخ "فيجا في في 16" سيحمل على متنه 53 قمرا اصطناعيا لـ 21 عميلا.ويعد الصاروخ، البالغ طوله 30 مترا، أصغر حاملة شحنات في ترسانة الشركة الأوروبية.والعام الماضي، فشل صاروخ فيجا في الانطلاق، ربما بسبب عيب في الجزء الأمامي من المحرك، وانشطر الصاروخ إلى قسمين كبيرين.وكانت أول رحلات لـ"فيجا" قد تمت في 13 فبراير 2012.