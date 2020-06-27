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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هاميلتون ينتقد إكليستون لتصريحه بأن «السود أكثر عنصرية من البيض»

السبت 27/يونيو/2020 - 06:20 م
ذوي البشرة البيضاء
ذوي البشرة البيضاء والسمراء
وكالات
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وصف بطل العالم البريطاني، لويس هاميلتون المالك السابق لحقوق الفورمولا 1 مواطنه بيرني إكليستون بأنه "جاهل وغير متعلم"، على خلفية التصريح الذي أدلى به الأخير حين اعتبر أن "السود في بعض الأحيان هم أكثر عنصرية من البيض".

وطُلب من إكليستون التعليق على المبادرات الأخيرة لمواطنه هاميلتون في مناهضة العنصرية، بعد مصرع المواطن الأمريكي الأسود جورج فلويد اختناقا على يد شرطي أبيض في 25 مايو في مينيابوليس.

وأثناء إشادته بسائق مرسيدس بطل العالم ست مرات، شكك إكليستون البالغ من العمر 89 عاما في أن إنشاء لجنة هاميلتون التي تأمل في جذب المزيد من الشباب السود لسباقات السيارات، سيكون لها أي تأثير كبير.

وقال الـ"سوبريمو" الذي تولى قيادة الفورمولا واحد طيلة أربعة عقود من الزمن، لشبكة "سي أن أن" الأمريكية: "لا أعتقد أنها ستفعل أي شيء سيء أو جيد لفورمولا واحد"، مضيفا: "سيجعل الناس يفكرون فقط في ما هو الأمر الأكثر أهمية أعتقد أن الأمر نفسه بالنسبة للجميع. يجب على الناس التفكير قليلا والتفكير:+حسنا، ما الأمر بحق الجحيم. شخص ما ليس مثل الأشخاص البيض ويجب على السود أن يفكروا نفس الشيء عن البيض".

وعندما أحُرِجَ من مطالبته بتقديم براهين عن عنصرية السود، أقر إكليستون، أن ليس باستطاعته تقديم أي دليل يدعم موقفه، قائلا ببساطة أنه "لاحظ" ذلك على مر السنين.

ورد هاميلتون، السائق الأسود في الفورمولا واحد، على إكليستون في حسابه على انستاغرام، قائلا: "بيرني خارج الرياضة ومن جيل مختلف، لكن هذا بالضبط الخطأ القائم: تعليقات جاهلة وغير متعلمة تُظهر مدى ما يجب علينا أن نخوضه كمجتمع قبل تحقيق المساواة الحقيقية".

وتابع: "إذا كان الشخص الذي أدار الرياضة (الفورمولا واحد) لعقود من الزمن يفتقر الى فهم القضايا المتأصلة التي نتعامل معها كسود كل يوم، فكيف نتوقع أن يفهم (القضية) جميع الأشخاص الذين يعملون تحت قيادته؟ إنها (المشكلة) تبدأ من القمة".

وحاول مسؤولو بطولة العالم للفورمولا واحد النأي بالنفس عن رأي إكليستون، معتبرين أن تعليقا من هذا النوع لا مكان له في هذه الرياضة.

وقال المسئولون في بيان "في الوقت الذي تكون فيه الوحدة ضرورية لمحاربة العنصرية وعدم المساواة، نختلف تماما مع تعليقات بيرني إكليستون التي ليس لها مكان في الفورمولا واحد أو المجتمع".

وأضافوا: "إكليستون لم يلعب أي دور في الفورمولا واحد منذ أن غادر مؤسستنا في عام 2017، ولقبه كرئيس فخري، انتهت صلاحيته في يناير 2020".

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