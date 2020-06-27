شذى تنعى والدة المنتج محمد حامد
السبت 27/يونيو/2020 - 05:48 م
سناء إسماعيلطباعة
نعت المطربة شذى والدة المنتج محمد حامد التي رحلت عن عالمنا مساء اليوم.
وقالت شذى في تدوينة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»: «البقاء والدوام لله والدة أخويا وصديقي ومنتجي محمد حامد في ذمه الله».
وأضافت: «اللهم ارحم روحًا صعدت إليك ولم يعد بيننا وبينها إلا الدعاء.. فضلا وليس أمرا الدعاء لها وقراءة الفاتحة لروحها».
وقالت شذى في تدوينة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»: «البقاء والدوام لله والدة أخويا وصديقي ومنتجي محمد حامد في ذمه الله».
وأضافت: «اللهم ارحم روحًا صعدت إليك ولم يعد بيننا وبينها إلا الدعاء.. فضلا وليس أمرا الدعاء لها وقراءة الفاتحة لروحها».
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#shaza#shazaofficial#shazaofficialshaza #شذى # البقاء والدوام لله والده اخويا و صديقي و منتجي محمد حامد في ذمه الله “اللهم ارحم روحاً صعدت إليك و لم يعد بيننا و بينها إلا الدعاء " فضلا و ليس أمرا الدعاء لها و قراءه الفاتحه لروحها # @mohamedhamed_ # البقاء والدوام لله #egypt