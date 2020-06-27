شذى تنعى والدة المنتج محمد حامد

نعت المطربة شذى والدة المنتج محمد حامد التي رحلت عن عالمنا مساء اليوم.وقالت شذى في تدوينة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»: «البقاء والدوام لله والدة أخويا وصديقي ومنتجي محمد حامد في ذمه الله».وأضافت: «اللهم ارحم روحًا صعدت إليك ولم يعد بيننا وبينها إلا الدعاء.. فضلا وليس أمرا الدعاء لها وقراءة الفاتحة لروحها».