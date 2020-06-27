منة عرفة تكشف عن أصعب مشاهدها في مسلسل «ليالينا»

أعربت الفنانة منة عرفة، عن سعادتها بدورها في مسلسل ليالينا 80، حيث لم تقم بتقديم مثله من قبل، لافتة إلى أنها مثلت دور الفتاة المتمردة.وأَضافت خلال حوارها ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع عبر فضائية "cbc"، أن الدور كان صعب بالنسبة لها، نظرا لأن أحداث المسلسل تقع في فترة الثمانينيات، والتي لم تعاصرها.وأشارت "عرفة" إلى أنها كانت تتمنى أن تعمل مع الفنانة صابرين، موضحة أن مشهد ضرب الفنانة صابرين لها كان من أصعب مشاهد المسلسل.وأوضحت "عرفة" أنها قامت بعملية الزايدة، وفي اليوم الثاني قامت بتصوير المشهد بينها وبين صابرين، لافتة إلى أنها كانت تعاني من جرح عميق.