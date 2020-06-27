«الأمن الوطني» بالعراق يوجه بمشاركة طلبة الطب في مكافحة كورونا

عقد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، السبت، اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الوطني لمناقشة جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19"، وإجراءات مواجهته.ودعا مجلس الأمن خلال الاجتماع طلبة كليات الطب للمرحلتين الخامسة والسادسة للتطوّع بالعمل في المستشفيات، لدعم الكوادر الطبية في مواجهة كورونا، وذلك وفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي.وأوضح البيان، أنه تم مناقشة القضايا والإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة جائحة كورونا، خلال الاجتماع، فيما وجّه المجلس وزارة الصحة بإصدار تعليمات تتضمّن بروتوكولات لدخول المرضى المصابين بكورونا الى المستشفيات.كما كلف مجلس الأمن الوطني وزارة الصحة والبيئة وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتوجيه الدعوة لطلبة كليات الطب في جامعات العراق، للمرحلتين الخامسة والسادسة، الراغبين بالتطوّع للعمل في المستشفيات، بهدف دعم المستشفيات وتعزيز المشاركة المجتمعية في مواجهة كورونا، على أن تُعتمد تلك المشاركة ضمن التقييمات العلمية للدراسة والدرجات المطلوبة للنجاح، داعيا الى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامتهم، وحماية المجتمع من كورونا.