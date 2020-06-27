غدًا.. اجتماع لـ«صناعة السينما» بشأن فتح دور العرض

كشف الفنان شريف رمزي، عضو غرفة صناعة السينما المصرية، عن أن الغرفة ستعلن غدًا عن القرار النهائي الخاص بعودة فتح دور العرض السينمائي بنسبة إشغال 25%، حسب ما أعلن رئيس الوزراء، حيث إنهم اجتمعوا أكثر من مرة على مدار الأيام الماضية لبحث كيفية تنفيذ القرار.وأضاف، في تصريحات لـ"الدستور"، أن القرار الذي استقروا عليه هو بالفعل عودة افتتاح دور العرض السينمائي تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، ولكن هذه النسبة ستبكد الصناعة خسائر، لذلك من الصعب طرح أعمال سينمائية جديدة خلال الفترة الحالية، حيث نتعشم ونأمل في أن تزيد النسبة لـ50% مثل الفنادق، لكي نتمكن من طرح أعمال إنتاجية جديدة لأن الأعمال التي كانت تعرض من قبل لن تؤتي بأي ثمار.وعن إعلان المنتج أحمد السبكي طرح فيلمه في ظل هذه الأزمة تضامنًا مع الصناعة السينمائية في مصر، أكد شريف رمزي أن السبكي لم يتحدث رسميًّا معهم حتى الآن من أجل طرح فيلمه "صاحب المقام" بدور العرض ولا أي منتج آخر لأنهم يعرفون جيدًا أن هذا سيؤثر عليهم بالسلب.