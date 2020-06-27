رئيس مجلس السيادة السوداني يؤكد: السلام أولوية قصوى للحكومة

شدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، على الإرادة القوية للحكومة الانتقالية لتحقيق السلام باعتباره يمثل الاولوية القصوي لها.وأبدي البرهان، لدي لقائه بمكتبه اليوم السبت، وفد الوساطة في مفاوضات السلام السودانية برئاسة المستشار الأمني لرئيس جنوب السودان توت قلواك برفقة وفد الحركات المسلحة، استعداد مؤسسات الفترة الانتقالية لمعالجة جميع الاشكاليات التي تواجه مسيرة التفاوض.من جانبه، قال مقرر لجنة الوساطة ضيو مطوك، في تصريح صحفي، إن الوفد قدم لرئيس مجلس السيادة عرضا عن مفاوضات السلام التي استضافتها جوبا وبعض العقبات التي واجهتها، مضيفا أن وفد الوساطة وحركات الكفاح المسلح توصلوا خلال لقاءاتهم برئيس مجلس السيادة ونائبه الأول الفريق محمد حمدان دقلو، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك؛ والوفد الحكومي المفاوض، إلى نتائج طيبة.وأكد مقرر الوساطة، استعداد دولة جنوب السودان برئاسة الرئيس سلفاكير ميارديت ايصال سفينة السلام في السودان إلى نهاياتها، معربا عن شكره لرئيس وأعضاء مجلس السيادة والقيادات السياسية لما حظيت به الوساطة من دعم من أجل تحقيق السلام الذي يمثل حلم الشعب السوداني.