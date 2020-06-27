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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الاتصالات» تطور 627 مركزا للخدمات الإلكترونية يوليو المقبل

السبت 27/يونيو/2020 - 05:25 م
المهندس إيهاب سعيد
المهندس إيهاب سعيد
طارق عتمان - دعاء أبو العزم
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كشف المهندس إيهاب سعيد رئيس الشعبة العامة لمراكز الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الشعبة بدأت بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتدريب نحو 22 مركز اتصال على مستوي الجمهورية على تقديم خدمات منظومة التحول الرقمي والخدمات الحكومية المميكنة التي تعتزم الدولة تفعيل جزء كبير منها خلال شهر يوليو المقبل.

وقال رئيس الشعبة، في تصريحات لـ"الدستور"، إن الاتفاق يستهدف تدريب نحو 627 مركز خدمات الاتصالات التابعة للشعبة العامة والشعب الفرعية على مستوي 27 محافظة بغرض تأهيلها وتطويرها وجاهزيتها لتقديم جميع الخدمات الحكومية الإلكترونية، والتي تستهدف الدولة إتاحتها عبر عدة وسائل إلكترونية، منها مكاتب البريد والمراكز المجتمعية ومراكز الاتصالات التابعة للشعبة والبوابة الإلكترونية للحكومة وتطبيقات التليفون المحمول ومراكز الكول سنتر.

وأكد "سعيد"، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تبنت عملية التدريب لجميع مراكز الاتصالات عن طريق التدريب عن بعد "أونلاين"، مشيرا إلى أن التدريب لأصحاب المراكز سيكون مكثفا وبهدف دمجها في منظومة التحول الرقمي، وسيتم التدريب خلال شهرين على أن يكون 627 مركز اتصالات جاهزة بعد هذا التدريب والذي يتم بشكل أسبوعي.

وأوضح رئيس الشعبة، أن الدولة تسعى إلى الوصول لمنظومة التحول الرقمي الكامل في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن التحول الرقمي سيوفر الجهد ووقت المواطن وسيتيح هذا المشروع من خلال الباركود باستخدام التوقيع الإلكتروني، موضحا أن مراكز الاتصالات ستساعد المواطن في الحصول علي كافة أنواع التوكيلات الخاصة بالشهر العقاري وخدمات تجديد تراخيص القيادة ودفع مخالفات المرور وجميع المتحصلات والمدفوعات الإلكترونية وجميع الخدمات الحكومية المميكنة الأخرى.

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