فتح 500 مسجد كمرحلة أولى في شمال سيناء

التزم جميع المواطنين والعاملين في المساجد بمحافظة شمال سيناء بالقواعد والضوابط المنظمة لإعادة فتح المساجد للصلوات الخمس، طبقًا لتعليمات وزارة الأوقاف وتوجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.وأكد مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء الشيخ محمد يونس اليوم السبت، أنه جرت إعادة فتح نحو 500 مسجد كمرحلة أولى، مشيرًا إلى أن اللجنة المشكلة من مديري الإدارات ومفتشي المساجد قامت بالمرور على المساجد التي جرى افتتاحها لمتابعة تنفيذ القواعد والاشتراطات وتعليمات وزارة الأوقاف، وكذا متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وعلامات التباعد.. حيث لم تلاحظ اللجنة أي مخالفات.وقال إن اللجنة بالتنسيق مع محافظة شمال سيناء ومديرية الصحة والجهات المعنية قامت بمراجعة تنفيذ تلك القواعد والضوابط وتطهير وتعقيم المساجد على مستوى المحافظة، والتأكيد على عدم فتح دورات المياه نهائيًّا، وعدم فتح مصليات السيدات، وعدم إقامة أي دروس أو ندوات أو أنشطة دينية، وعدم استخدام مكبرات الصوت الخارجية إلا في الأذان فقط، وأن تكون الإقامة والصلاة بالمكبرات الداخلية فقط أو بدون مكبرات صوت إذا كان العدد قليلًا لا يحتاج إلى مكبرات صوت، ورسم وتحديد خطوط ومسافات التباعد بين المصلين والصفوف.. إلى جانب استمرار إغلاق القاعات ودور المناسبات والمستوصفات والعيادات الطبية والجمعيات الخيرية وغيرها من ملحقات المساجد.وجرى التشديد على تواجد الإمام أو المسئول عن المسجد في جميع الصلوات وعدم ترك مفاتيح المسجد مع أي شخص من غير العاملين بالأوقاف، وأن يتم فتح المسجد قبل موعد الأذان بعشر دقائق فقط وتكون الإقامة عقب الأذان مباشرة، ويتم غلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق وبما لا يجاوز نصف ساعة على الأكثر بعد الأذان في جميع الصلوات، وسيكون فتح المساجد تحت مسئولية اثنين من العاملين بالأوقاف.