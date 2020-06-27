محافظ بورسعيد يلتقى مدير إدارة التعاون الإنتاجى

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، مدير إدارة التعاون الإنتاجى بالمحافظة، وذلك لمتابعة سير العمل بالإدارة والوقوف على آخر التطورات والأعمال الجارية التابعة للإدارة، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ.واستعرض اللواء عادل الغضبان، مع مدير إدارة التعاون الإنتاجى سير العمل فى عدد من الملفات الحالية الخاصة بالإدارة، موجها ببذل مزيد من المجهودات للارتقاء بمستوى الأعمال المقدمة للمواطنين، مشيدا بجهود إدارة التعاون الإنتاجى ودورهم فى عدد من المشروعات الحالية.وأكد المحافظ تقديم الدعم وتذليل كل العقبات، للنهوض بمستوى أداء الإدارة، لتحقيق مزيد من التقدم بما يتواكب مع النهضة الحضارية التى تشهدها بورسعيد فى كل القطاعات.