مطار القاهرة يستقبل 174 مصريًا قادمين من الشارقة

وصل إلى مطار القاهرة الدولى، اليوم السبت، 174 عالقا مصريا يرغبون فى العودة إلى أرض الوطن، قادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة، رغم إغلاق الموانئ الجوية، عقب انتشار وتفشى الفيروس القاتل "كوفيد 19"، حيث تم اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في تلك الظروف.ووصل العالقين المصريين قادمين من مطار الشارقة الدولى، حيث تم إجراء الفحوصات والكشوفات الطبية اللازمة على العائدين، من جانب إدارة الحجر الصحى بمطار القاهرة بقيادة الدكتور حازم حسين مدير إدارة الحجر الصحى، ومن المقرر أن تستأنف حركة الطيران إلى المطارات المصرية أوائل الشهر المقبل.