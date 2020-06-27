فرحة في صفوف المريدين بعد فتح مساجد أقطاب الصوفية وآل البيت

سادت حالة من الفرح والسرور بين أتباع الطرق الصوفية ومحبي آل البيت في مصر، وذلك بعد فتح مساجد وزوايا آل البيت وأقطاب الصوفية والصالحين في مصر، حيث مع صلاة فجر اليوم السبت هرع المئات من أتباع الصوفية إلى مساجد أقطابهم في الإسكندرية والقاهرة وسوهاج وقنا والبحر الأحمر.وذلك لتأدية الصلاة وزيارة المقامات والأضرحة الموجودة داخل هذه المساجد، وعلى سبيل المثال مسجد القطب الصوفي عبدالرحيم القنائي ومسجد القطب أبو الحسن الشاذلى ومسجد ابن عطاء الله السكندري بالمقطم ومسجد الإمام أبو العزائم بالسيدة زينب ومسجد القطب الشبراوي بصلاح سالم، ومسجد الإمام الرائد زكي الدين إبراهيم، ومسجد جلال الدين السيوطي بأسيوط وغيرهم من مساجد الصالحين.من جانبه، قال الشيخ عبدالخالق الشبراوي شيخ الطريقة الشبراوية، لقد عادت الفرحة لقلوب المريدين مرة أخرى، وذلك لأنهم سيذهبون لروضات الصالحين وأقطاب أهل التصوف، حيث إن غالبية المقامات موجودة داخل ساحات المساجد وليس بالخارج الأمر الذي يجعل هناك إمكانية في زيارة مقام الشيخ أو الولي الصالح والدعاء عنده.وتابع "الشبراوي": إحساس عظيم وشعور جميل عند الذهاب لمساجد سادتنا أقطاب الصوفية، حيث أن المريدين لديهم لهفة كبيرة وشوق جارف لرؤية مقامات وأضرحة شيوخهم.في سياق متصل، قال الشيخ سيد مندور القيادي الصوفي، إن فتح مساجد آل البيت والطرق الصوفية، أحدث حالة من الهيام والحب للمولى سبحانه، حيث إن المريدين ومحبي آل البيت مرتبطين ارتباطا روحانيا بمساجد شيوخهم من أهل التصوف، فنجد بعض المريدين جاءوا من بلاد بعيدة للصلاة في مسجد ابن عطاء الله السكندري أو مسجد الإمام أبو العزائم أو مسجد القنائي أو مسجد الشبراوي وغيرهم الكثير من مساجد أهل الصوفية وهذا يدل على مدى الاتباع للشيوخ والأقطاب.َتابع "مندور"، أن غالبية مقامات الصوفية موجودة داخل صحن المسجد مما ييسر على مريدي الطرق زيارة مقامات شيوخهم داخل المساجد المختلفة والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.