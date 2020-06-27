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السبت 27 يونيو 2020 الموافق 06 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الفلبيني: الإرهاب يظل متربصا رغم جهود مكافحة كورونا

السبت 27/يونيو/2020 - 05:14 م
الرئيس الفلبيني
الرئيس الفلبيني
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حذر الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، قادة دول جنوب شرق آسيا من استمرار التهديد، الذي يشكله الإرهاب في المنطقة والعالم، وسط التحديات الدولية التي تُشكلها جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وخلال قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، التي عُقدت عبر الإنترنت، شجع دوتيرتي نظراءه للبقاء في حالة تأهب وحماية مناطقهم من تهديدات الإرهاب، بحسب ما نقلته صحيفة "مانيلا تايمز" الفلبينية اليوم السبت.

وقال دوتيرتي إن التحديات التي يشكلها فيروس كوفيد-19 هائلة لكن لا يجب أن نغفل وجود تهديدات أخرى يمكنها تقويض الجهود، مشيرا إلى أن الجائحة لم تقتل الإرهاب بل يظل حيا ويترصد في الظلام.

ولفتت الصحيفة إلى أن دعوة دوتيرتي للتأهب تأتي بعد اعتباره مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد المثير للجدل طارئا، موضحة أن القصر الرئاسي الفلبيني أشار إلى أن دوتيرتي يميل إلى التوقيع على قانون الإرهاب 2020، والذي يهدف إلى ما يُعرف بقانون الأمن البشري في البلاد.

وذكرت الصحيفة، أن عدة منظمات مدنية ترفض بشدة أحد بنود قانون مكافحة الإرهاب الجديد وينص على تمديد فترة الاحتجاز قبل انعقاد المحاكمة، وهي أحد السلطات القضائية بموجب الدستور الفلبيني.

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