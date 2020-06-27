وزيرة التضامن: القطاع الخاص لم يستبعد من العلاوات الخمس

صرحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بأن القطاع الخاص لم يستبعد من الاستفادة من العلاوات الخمس، وإنما هناك فئات لم تنطبق عليها شروط استحقاق العلاوات، وهو ما تم إعلانه منذ الأسبوع الماضي.وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي فى بيان، أنه منذ صدور القرار الرئاسي بصرف العلاوات الخاصة فقد وجهت قيادات صندوق العاملين بالقطاع العام والخاص بدراسة كل حالات أصحاب المعاشات وموقفهم من الحصول على متجمد العلاوات الخاصة، سواء من المنتمين للمؤسسات الصحفية أو شركات القطاع العام أو منشآت القطاع الخاص ودراسة مدى إمكانية استفادتهم من القرار الرئاسي بصرف العلاوات الخاصة.وأكدت "القباج" أن وزارة التضامن الاجتماعي حريصة على مصالح أصحاب المعاشات وتسعى بكل السبل حتى يحصلوا على كل حقوقهم وكل الامتيازات المتاحة وفق القانون ومقتضيات المصلحة العامة، موضحة أن الوزارة على تواصل دائم مع نقابة الصحفيين والمؤسسات الصحفية وممثلي القطاع الخاص وجار إعداد دراسة قانونية دقيقة للموقف دون الالتفات لأي ضغط ممن لا ينطبق عليهم شروط الاستفادة من العلاوات الخاصة أو من يتاجرون بمصالح أصحاب المعاشات.