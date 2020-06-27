مقتل جنديين وإصابة 4 إثر هجوم استهدف وحدة تابعة للجيش المالي

أعلن الجيش المالي، أن وحدة تابعة له في منطقة موبتي بوسط البلاد تعرضت لهجوم مسلح في الساعات الأولى من اليوم السبت، ما تسبب بوقوع قتلى ومصابين.وقال الجيش - في بيان اليوم: إن الهجوم أسفر، وفق حصيلة أولية، عن مقتل جنديين إثنين وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.يشار إلى أن الجيش المالي تعرض منتصف الشهر الجاري لهجوم عنيف قرب بلدة ديابالي أسفر عن مقتل 26 جنديا.وتعاني مالي منذ عام 2012، من أزمة أمنية وسياسية واقتصادية بسبب تنامي الأنشطة الإرهابية في الشمال والوسط والتي تنفذها الجماعات المرتبطة بتنظيمي القاعدة و"داعش"، بالإضافة إلى العنف الطائفي مما تسبب في مقتل الآلاف من المدنيين والعسكريين.