الباحثة مروة شاكر تحصل على الدكتوراه مع مرتبة الشرف بقسم علم المعلومات جامعة حلوان

حصلت الباحثة مروة شاكر المدرس المساعد بقسم علم المعلومات كلية الآداب، جامعة حلوان على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى في علم المعلومات والمكتبات مع التوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات الأخرى، بعد اجتيازها مناقشة رسالة الدكتوراه وعنوانها «حرية تداول المعلومات فى مراكز المعلومات الحكومية»، تحت إشراف الأستاذة الدكتورة إيناس صادق أستاذ علم المعلومات بكلية الآداب جامعة حلوان، والدكتورة نوال عبدالله مدرس علم المعلومات بكلية الآداب جامعة حلوان.وضمت لجنة المناقشة كلًّا من الأستاذ الدكتور زين الدين عبدالهادى أستاذ علم المعلومات كلية الآداب جامعة حلوان، والأستاذة الدكتورة حسناء محجوب أستاذ علم المعلومات والمكتبات كلية الآداب جامعة المنوفية.وأكدت الدراسة أن مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة المالية الأعلى فى الشفافية وحرية إتاحة المعلومات للجمهور والإفصاح بنسبة تتعدى ٧٥٪؜، وذلك لحرص هذه المراكز على إتاحة المعلومات المؤسسية والتنظيمية والسماح بالاطلاع عليها من قبل الجمهور، كما أن معدل قيام مراكز المعلومات بالوزارات بالإفصاح الاستباقى عن الإصدارات وصل نسبة ٨٠٪؜ للجمهور.كما حصل مركز معلومات مجلس الوزراء ومركز معلومات وزارة الكهرباء على المركز الأول فى الإفصاح التفاعلى مع الجمهور بنسبة ٧٢٪؜ .كما أوضح ٦٦٪؜ من الجمهور أن مركز معلومات الوزارات تنشر ما تنتجه من معلومات وإحصائيات بشكل تلقائى ومسبق.كما أكد ٩٥٪؜ من المستفيدين عدم دفع أى رسوم مادية مقابل الحصول على المعلومات من مراكز المعلومات الوزارية، وأنها مجانية.كما أكد ٨١٪؜ من الصحفيين على ضرورة وجود قانون لحرية تداول المعلومات فى مصر مع ضرورة وجود جهة رقابية للإشراف على تطبيقه.