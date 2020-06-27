للوقاية من كورونا.. «الأوقاف» تحذر من استخدام مكتبات المساجد

شددت وزارة الأوقاف على جميع أئمتها بعدم السماح باستخدام المكتبات الموجودة بالمساجد أو المصاحف من قبل المصلين ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.كما وجهت الوزارة في بيانها، اليوم السبت، إلى ضرورة توجيه رواد المساجد باستمرار مراعاة الإجراءات الاحترازية حرصًا منا على سلامتهم، وعدم تعرضهم للعدوى بفيروس كورونا أو نقلها لغيرهم، مع تعليق مرفق التحذير عند المكتبات.واستقبلت المساجد صباح اليوم السبت المصلين في أول أيام التعايش مع فيروس كورونا المستجد وتخفيف إجراءات الحظر وفق ما أعلنته لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.