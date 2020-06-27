«المسئولية القانونية فى الأخطاء الطبية».. دورة تدريبية بطب المنصورة

نظمت كلية الطب جامعة المنصورة، دورة تدريبية عن المسئولية الأخلاقية والقانونية في الأخطاء الطبية.جاء ذلك بمدرج الدكتور محمد حافظ، تحت إشراف الدكتورة نسرين صلاح عمر عميد كلية الطب، الدكتور محمد حجازي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، الدكتورة مها بلال مدير البرنامج التدريبي الإجباري الامتياز.وقالت عميدة كلية الطب إن الدورة تأتي في إطار خطة كلية الطب والاهتمام الدائم برفع مهارات خريجيها المتعددة نظمت كلية الطب دورة تدريبية على مدار ٣ أيام متتالية.وأشارت عمر إلى أن الندوة حاضر خلالها الدكتور عماد فكري أستاذ الطب الشرعي كلية الطب وتحدث عن الأخطاء الطبية وكيفية تفاديها والتعامل معها والمسؤوليات والحقوق والواجبات الخاصة بالطبيب والمريض وما يتبعها من أمور تفيدهم في حياتهم العملية المستقبلية.وأكد الدكتور عماد فكري، على التعرف على شروط إباحة الأعمال الطبية وأركان قيام المسئولية الأخلاقية والقانونية في الأخطاء الطبية، بالإضافة إلى بيان الأخطاء الطبية التي ترتب لقيام المسئولية المدنية والجنائية على الأطباء، وكيفية تعامل الأطباء مع بعض المسائل التي تواجههم أثناء الممارسات الطبية.