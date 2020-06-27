إنقاذ طفل تعلق رأسه بين قضبان بوابة معدنية

عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو رصد عملية إنقاذ طفل علق رأسه بين قضبان بوابة معدنية.وأنقذ أشخاص طفلًا علق رأسه بين قضبان بوابة معدنية أوتوماتيكية تعطلت عن العمل لحظة قيامه بعبورها في أحد شوارع مدينة نوفوسيبيرسك الروسية.وتزامن تسلل الطفل عبر البوابة مع فتحها عن بعد من قبل أحد السائقين، ما تسبب فى تعطلها وتعلق رأس الطفل بين القضبان.يذكر أن السلطات الصحية في روسيا أعلنت أمس الجمعة عن تسجيل حصيلة إصابات بفيروس كورونا تقل عن 7 آلاف حالة لأول مرة منذ 29 أبريل الماضي.ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، فإن السلطات الروسية قالت إنها سجلت 6800 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، مقابل 7113 إصابة أول أمس الخميس.