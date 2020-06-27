رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 يونيو 2020 الموافق 06 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

إنقاذ طفل تعلق رأسه بين قضبان بوابة معدنية

السبت 27/يونيو/2020 - 05:02 م
طفل تعلق رأسه
طفل تعلق رأسه
رباب الأهواني
طباعة
عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو رصد عملية إنقاذ طفل علق رأسه بين قضبان بوابة معدنية.

وأنقذ أشخاص طفلًا علق رأسه بين قضبان بوابة معدنية أوتوماتيكية تعطلت عن العمل لحظة قيامه بعبورها في أحد شوارع مدينة نوفوسيبيرسك الروسية.

وتزامن تسلل الطفل عبر البوابة مع فتحها عن بعد من قبل أحد السائقين، ما تسبب فى تعطلها وتعلق رأس الطفل بين القضبان.

يذكر أن السلطات الصحية في روسيا أعلنت أمس الجمعة عن تسجيل حصيلة إصابات بفيروس كورونا تقل عن 7 آلاف حالة لأول مرة منذ 29 أبريل الماضي.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، فإن السلطات الروسية قالت إنها سجلت 6800 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، مقابل 7113 إصابة أول أمس الخميس.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«لا ملء دون اتفاق».. تفاصيل قمة الاتحاد الإفريقي بشأن سد النهضة بحضور السيسى

تباهت بمفاتنها.. حيثيات الحكم بحبس سما المصرى: «زين الشيطان لها طريق المعصية»

صور لمصححي «عربي الثانوية» تثير الجدل.. و«التعليم» ترد

لهذه الأسباب.. رشدى أباظة طلب صباح لبيت الطاعة فى شهر العسل: «جرحت رجولتى»

الصور

image description

المواطنون في الأسواق بالكمامات

image description

صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة

image description

مقاهي فيصل تستعد للعمل

image description

صلاة الفجر من مسجد الجديدة الكبير بالوادى الجديد

image description

10 صور ترصد أول صلاة فجر بعد 3 شهور من التوقف

الأكثر قراءة

حبس سما المصرى 3 سنوات بتهمة التحريض على الفسق والفجور

أمريكا: أبلغنا السراج رفضنا لهجوم تحضر له الوفاق

إغلاق «إيبارشية البابا» حتى منتصف يوليو.. وقرار فتح الكنائس بيد الأساقفة

مأساة الخطيب: وافق على بطولة 3 أفلام ثم اعتذر.. وهؤلاء الممثلون أدوا أدواره

إنفوجراف

image description

سما المصرى تدفع ثمن الإغراء بالدعارة (إنفوجراف)

image description

تفاصيل محاكمة الإرهابي عبد الرحيم المسماري (إنفوجراف)

image description

«برج جرجا» صاحب الأزمة الأضخم (إنفوجراف)

image description

اختصاصات الرقابة الإدارية (إنفوجراف)

أيام زمان

مأساة الخطيب: وافق على بطولة 3 أفلام ثم اعتذر.. وهؤلاء الممثلون أدوا أدواره

"تقطعت لها قلوب الشباب".. نجمة شهيرة تمنح شاعرًا عراقيًا قبلة طويلة

حياة آخر جندي نازي بمصر.. صنع أباجورة من جلد ضحاياه قبل إسلامه

«فكرت في العودة إلى مصر».. كيف خسر عمر الشريف كل أمواله وأعلن إفلاسه؟

نجم الساعة

مأساة الخطيب: وافق على بطولة 3 أفلام ثم اعتذر.. وهؤلاء الممثلون أدوا أدواره

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

رائدة فضاء روسية تصل إلى المحطة الدولية في 2022

الفراعنة 2020.. شاب يبني معبدا فرعونيا بالأبعاد الثلاثية

مجرة درب التبانة تشع فوق بحر من حُطام بلدة أريحا فى شمال سوريا

كورونا يؤخّر افتتاح أول مسجد فى أثينا

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
السيسي.. مرَّ من هُنا!
صفاء النجار
رسالة إلى وزير الأوقاف: اتَّقِ الله فى النساء
د.كريمة الحفناوى
أمننا المائى «2»
ماجد حبته
الإرهابى «الشهيد» أسامة بن لادن!
المزيد

الثقافة

وعدت بـ2 مليون جنيه.. هل تنقذ «الثقافة» الناشرين من الانهيار؟

دار الكتب والوثائق العراقية تقيم معرض «موهوب» إلكترونيًّا

فريد عبدالعظيم: 30 يونيو أنهت خرافة أن الشارع ملك للإخوان

ميسرة صلاح الدين: 30 يونيو جعلتني أعيد قراءة التاريخ بوعي مغاير