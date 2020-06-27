وزير السياحة يتفقد عدة مواقع أثرية بالإسكندرية

زار الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قلعة قايبتاي الأثرية ومتحف المجوهرات الملكية في ضوء ضوابط السلامة الصحية التي اعتمدها مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار لإعادة فتحهما.وأشار الدكتور «العناني» إلى أنه تم إعادة فتح متحف الإسكندرية القومي ومنطقة كوم الشقافة وعامود السواري، في إطار خطة الوزارة لإعادة الفتح التدريجي لعدد من المتاحف والمواقع الأثرية.