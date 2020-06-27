حملة لإزالة إشغالات شوارع كفرالشيخ (صور)

شدد اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، على تكثيف حملات الإزالة ورفع الإشغالات، والاهتمام بمنطقة وسط البلد والشوارع التي يوجد بها تجمعات.ووجه محافظ كفرالشيخ باتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه أصحاب الإشغالات ومصادرة جميع الإشغالات المتعدية على شوارع المدينة خاصة من أصحاب المحلات، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ورجال شرطة المرافق.وقاد اللواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، حملة لإزالة الإشغالات بميدان الفالوجا وشارع داير الناحية والشيخ اللبان وسكة روينة وشارع بورسعيد.جاء ذلك بحضور المقدم أحمد عبدالسلام، رئيس شرطة المرافق بكفرالشيخ، ورضا رجب نائب رئيس المدينة للإزالات والإشغالات، وهيثم عطية نائب رئيس المدينة لشئون حي غرب كفرالشيخ، وفريق العمل من قسم الإشغالات بالوحدة ورجال شرطة المرافق.