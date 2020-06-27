حملات مكثفة لمتابعة عودة الأنشطة بالمنشآت الخدمية في أسيوط (صور)

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن تكثيف حملات التطهير والتعقيم ومتابعة تنفيذ قرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والخاصة بالتوافق على عودة النشاط التدريجي لبعض المنشآت التي تقدم الخدمات للمواطنين ومنها المطاعم والمقاهي، ولكن بنسبة تشغيل 25%، مشددا على تنفيذ تلك القرارات بكل حزم وعدم التهاون مع أي منشآت تخالف تلك الاشتراطات لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.وشدد المحافظ، على جميع رؤساء المراكز والأحياء بالمتابعة المستمرة لقرارات رئيس مجلس الوزراء واللجنة العليا الخاصة بفتح المطاعم - المقاهي المرخصة من وحدات الإدارة المحلية والتي بدأت من اليوم ويستمر الفتح حتى الساعة العاشرة مساءً يوميا.كما شدد على ضرورة مراعاة تطبيق الاشتراطات والمعايير العامة لعملية الفتح وفي حال ثبوت مخالفة الضوابط والاشتراطات سيتم سحب رخصة المدير ووقف نشاط المنشأة والسماح فقط باستقبال الرواد بنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية للمنشأة كحد أقصى إلى حين إشعار آخر مع الالتزام ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي وغلق أماكن ألعاب الأطفال وضرورة حظر إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة أو أي نشاط يتعلق بتجمعات وتوزيع أماكن إعداد وتجهيز الأغذية في المطابخ بطريقة تضمن الحفاظ على التباعد الاجتماعي ووضع لافتات عند مدخل المنشأة بعدم دخول من لديهم أعراض فيروس كورونا.وأشار إلى ضرورة توفير أدوات تطهير وتعقيم للأيدي في مدخل المنشأة واستمرار الالتزام بضوابط تشغيل المطاعم المقررة والتشديد على استمرار حظر تقديم الشيشة بالمقاهي والمطاعم وأهمية إزالة المفارش القماش من على موائد الطعام واستبدالها بأخرى أحادية الاستخدام (قدر المستطاع) وفي حالة استخدام المفارش القماش يتم الالتزام بتغييرها بين كل مستخدم وآخر وضرورة الاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام (قدر المستطاع) وتوفير معقمات ومناديل تعقيم على موائد الطعام مع وضع ملصقات أرضية لتنظيم أماكن الانتظار أمام دورات المياه والمصاعد.وشنت الاجهزة التنفيذية بالمحافظة، اليوم السبت، حملات مكبرة بجميع المراكز والأحياء لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بتخفيف إجراءات الحظر وفتح المطاعم والمقاهي والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات ومنع الشيشة بجميع المقاهي ومنع التجمعات والالتزام بنسبة 25% ووضع الملصقات واللوحات الإرشادية لتوعية المواطنين.كما نظمت مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة برئاسة المهندس محمد محمود وكيل الوزارة، حملات لتطهير مراكز الشباب والأندية والصالات الرياضية التابعة لها استعدادا لتشغيل النشاط الرياضي بها وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، كما تم المشاركة في تطهير بعض دور العبادة من مساجد وكنائس بمختلف قرى ومراكز المحافظة.وطالب المحافظ، بقياس درجات الحرارة لجميع العاملين يوميا وإخطار وزارة الصحة والسكان بأي حالة إصابة يتم اكتشافها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية للعاملين ومواد التعقيم من خلال الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان والتزام العاملين في المنشأة بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل وعدم تشغيل من يعانون من أعراض مرضية وتوعية العاملين بكافة المعلومات الخاصة بفيروس كورونا والإجراءات الوقائية في التعامل وتقليل التزاحم والتدافع عند مدخل المنشأة من خلال وضع آلية لإدارة قائمة الأنتظار إما عن طريق الحجز المسبق بالتطبيقات الإلكترونية أو التليفون أو أي وسيلة أخرى وتوفير أجهزة كشف الحرارة لقياس درجات الحرارة لرواد المنشأة وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وترك مسافة متر بين كل عميل وآخر داخل المنشأة فيما يخص خدمة الـتيك آواي وتقديم الطلبات إلى المنازل.