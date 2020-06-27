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السبت 27 يونيو 2020 الموافق 06 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس عاملين شرعا فى سرقة شقة بقصر النيل

السبت 27/يونيو/2020 - 04:07 م
حبس متهم
حبس متهم
نجلاء رفاعي
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أمرت نيابة قصر النيل، اليوم السبت، حبس عاملين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بمحاولة سرقة شقة.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم حسام عشماوى، رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل مفاده تلقيه بلاغا من الأهالى بقيام أحد الأشخاص بالشروع في السرقة من داخل شقة كائنة بأحد العقارات بمنطقة الزمالك.

وعلى الفور تم الانتقال لمحل البلاغ وبالفحص تم التقابل مع صيدلى، وزوجته، وقررا أنه حال وجود الثانية بالشقة سكنها "محل البلاغ" فوجئت بمحاولة أحد الأشخاص الدخول للشقة عبر الشرفة، وحال استغاثتها تعدى عليها بالضرب باستخدام عصا خشبية تحصل عليها من الشقة "دون إصابات"، وأثناء ذلك تصادف حضور الأول فقام المتهم بدفعه أرضًا، ولاذ بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وبتمشيط المنطقة محل الواقعة أمكن ضبط عامل حال إختبائه بداخل "منور" العقار محل البلاغ.

وبمواجهته اعترف بشروعه في سرقة مسكن المجنى عليهما بالاشتراك مع صديقه عامل، وأقر باقتصار دوره على تأمين الأخير أثناء ارتكابه الواقعة.

بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم الثانى أمكن ضبطه، وبمواجهته بأقوال المتهم الأول أيدها وأقر بأنه نظرًا لسابقة تردده على أحد أقاربه والسابق عمله كحارس للعقار محل سكن المجنى عليهما، وعلمه بعدم تواجدهما بالشقة محل سكنهما "لتوجههما لعملهما" فخطط لسرقة محتوياتها.

وفى سبيل ذلك، استعان بالمتهم الأول لتنفيذ مخططه، حيث توجها للعقار محل البلاغ، وقاما بالصعود لسطح العقار وتمكن من التسلل للشقة الكائنة بالطابق الأخير بالعقار عبر الشرفة، إلا أنه لم يتمكن من سرقة شىء لاستشعار المبلغة به وهروبه، باستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهم الثانى.

وأمر العقيد جعفر عمران مأمور قسم شرطة قصر النيل بتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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