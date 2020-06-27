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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التعليم تعلن تعديلات نموذج إجابة امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية

السبت 27/يونيو/2020 - 04:05 م
التربية والتعليم
التربية والتعليم
ريم محمود
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عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، اجتماعًا مع مشرفي عموم التقدير لمادة اللغة الإنجليزية على مستوى الجمهورية، لمناقشة إجراءات بداية تصحيح امتحان مادة اللغة الإنجليزية للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020.

ووجه الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، ورئيس عام الامتحان، التحية والتقدير للسادة المعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حاليًا.

وقال نائب الوزير، إن بداية أعمال تقدير امتحان اللغة الإنجليزية ستبدأ من يوم الإثنين المقبل الموافق 29 يونيو 2020، حرصًا على سلامة السادة المقدرين، مؤكدًا أن الوزارة هدفها حفظ حقوق الطلاب ومراعاة مصلحتهم.

وأشار مدير عام تنمية مادة اللغة الإنجليزية، إلى أن سؤال قطعة الفهم في اختبارات اللغة الإنجليزية، من الطبيعي أن تجد في تلك القطع كلمتين أو ثلاث من خارج المنهج، مؤكدًا أنها تعتمد على مهارة التوقع للطالب، التي يتم استنتاجها من سياق القطعة بالكامل.

وتناقشت لجنة واضعي الامتحان مع مشرفي عموم التقدير لمادة اللغة الإنجليزية على مستوى الجمهورية، حول بعض النقاط الخاصة بالامتحان، والتي منها سؤال القطعة (passage)، وأكدت اللجنة أن القطعة منقولة من موقع دولي (نشرت عام 2012)، وتم إجراء تعديلات واختصارات عليها، بما يتوافق مع معايير ومواصفات الامتحان، فضلًا عن تغيير الأسئلة التي جاءت عليها (رابط الموقع: http:aptitudetests4me.comPassage_389.html)

كما تناقشت اللجنة في السؤال الخاص (A.Vocabulary and structure) بشأن إجابة السؤال (Irreliable)، وأكدت اللجنة أن الإجابة صحيحة وفقًا للقاعدة التي تنص على use “ir” for (words starting with "r" )، وأن الكلمة تستخدم في اللغة الإنجليزية بنفس معنى كلمة (Unreliable)، وتم عرض ذلك في أكثر من قاموس، وتم مناقشة سؤال الفكرة الرئيسية للقطعة ولا يوجد عليها خلاف.

وأثنى جميع موجهي عموم اللغة الإنجليزية ومشرفي التقدير على مستوى الجمهورية بالامتحان، وأنه ليس هناك أي نقاط جدلية، وسوف يتم اعتماد نموذج الإجابة بعد الانتهاء من تصحيح العينة العشوائية التي سوف تبدأ يوم الإثنين المقبل من رئيس عام الامتحان.

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