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السبت 27 يونيو 2020 الموافق 06 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

شيخ الطريقة الشبراوية: نقف خلف الرئيس لمواجهة المخططات الخارجية

السبت 27/يونيو/2020 - 04:05 م
السيسي
السيسي
عمرو رشدى
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قال الشيخ محمد عبدالخالق الشبراوي شيخ الطريقة الشبراوية الخلوتية، إن مريدي الطريقة جنود خلف الرئيس المؤيد من الله عبدالفتاح السيسي، وذلك لمواجهة كافة المخططات الخارجية والإرهابية القذرة التي تستهدف النيل من الدولة المصرية سواء في ليبيا أو أثيوبيا.

وتابع: أننا نعلم تمام العلم حجم المخاطر التي تتعرض لها البلاد في هذه الآونة، خاصة محاولات تركيا احتلال ليبيا والإضرار بمصالح مصر وتهديد أمنها القومي من الناحية الغربية، وكذلك ما تفعله إثيوبيا من الإضرار بمصالح مصر المائية عبر إنشاء سد النهضة.

وتابع "الشبراوي" في تصريحات خاصة للدستور، أن "الطريقة الشبراوية مستعدة لتقديم أتباعها ومريديها فداء لمصر والمصريين، وهذا ينبع من الوازع الديني والوطني فنحن نحب بلدنا مصر ونحب الرئيس السيسي المؤيد من الله سبحانه، ولذلك أقول له سر على بركة الله ياسيادة الرئيس وسيحميك الله من كل الأخطار وألعاب، فأنت تدافع عن بلدك ولا تعتدي على أحد، وفي سبيل ذلك نحن معك والله معك والشعب معك".

ووجه "الشبراوي" رسالة إلى الشعب الليبي، قال فيها: يا أحفاد عمر المختار ويا شيوخ الصوفية في بنغازي وطرابلس والجُفرة لا تجعلوا بلادكم مرتعًا للمحتل التركي وأسمعوا ما قاله الرئيس السيسي جيدًا لأن الرئيس الإخواني رجب طيب أردوغان يريد احتلال بلدكم بدافع عودة الخلافة العثمانية لشمال أفريقيا مرة أخرى وهذا غير صحيح، فهو يريد نهب خيرات البلاد وسرقة ثروات الدولة الليبية ولذلك يجب مساندة الجيشين المصري والليبي لطردهم من ليبيا حتى تعود بلادكم بلاد أمن وأمان وسلم وسلام".

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