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السبت 27 يونيو 2020 الموافق 06 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ شمال سيناء يتابع عودة الحياة إلى طبيعتها

السبت 27/يونيو/2020 - 04:02 م
الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة
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تابع محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، عودة الحياة إلى طبيعتها بعد توقف دام نحو ثلاثة شهور، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بعودة الحياه إلى طبيعتها، مع اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد المحافظ اليوم السبت، أهمية قيام رؤساء مجالس المدن ومديري المديريات المعنية بالمرور على المساجد والمطاعم والمقاهي لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء والتأكد من تواجد الاشتراطات المطلوبة.

وشدد المحافظ على ضرورة التزام أصحاب المطاعم والمقاهي بنسبة الـ25% من عدد المقاعد المرخص بها، وترك مسافة مناسبة من كل الاتجاهات بين الطاولات.. مع الحرص على استخدام الأدوات أحادية الاستخدام من أطباق وأكواب وغيرها من الأدوات الشخصية، وتوفير مناديل ومعقمات بداخل دورات المياه وتعقيمها بشكل مستمر.

وأشار المحافظ إلى أنه بالنسبة للمساجد يتم تطبيق الإجراءات التي قررتها وزارة الأوقاف من خلال التعقيم المستمر للمساجد وترك مسافات آمنة بين المصلين وإحضار كل مصل للسجادة الخاصة به.. مع استمرار إغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء.

ووجه المحافظ الجهات المعنية بالتأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية في المواصلات العامة والأسواق والمحال التجارية ومختلف المصالح الحكومية ومديريات الخدمات، فضلًا عن ارتداء العاملين في مختلف الأماكن للكمامات وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة من أقل المحافظات تأثرًا بفيروس كورونا المستجد، وذلك بفضل وعي المواطنين واتباع الإجراءات الوقائية.

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