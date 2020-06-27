ليلى سويف تحت مقصلة السوشيال ميديا: «تتعاون مع الإخوان»

هاجم رواد مواقع السوشيال ميديا ليلى سويف قائلين: "أيتها العجوز الخرقاء ألا تفكرى فى آخرتك وأنتى فى أرذل العمر لن ينفعك شلة السرسجية أو الإخوان".‏وتابعوا: "لن تفلتي من جرائمك في حق هذا الوطن.. عدم تربيتك لبناتك وسماحك لهم بالتلفظ بأفظع الكلمات التى لا تناسب أية فتاة محترمة دليل على فشلك في تربية بناتك وتجارتك بهن".‏واستطردوا: "كيف سمح لك ضميرك وشرفك التحريض ضد بلدك أمام منظمات مشبوهة لا تسعى سوى إلى خراب الوطن".‏وأضافوا: "لقد أثبتى أنك لا تقلى فى عمالتك عن الإخوان.. فأنتى تسعى لهدم استقرار الوطن من خلال أكاذيبك المستمرة".‏واختتموا: "أنتى ترتكبين أفعالا مشينة يستخدمها الإخوان ضد مصر في ذات الوقت تقومين بالإدلاء بتصريحات للقنوات الإخوانية التى تبث سمومها من خارج البلاد وتروج الشائعات".واختتموا: "مصيرك إلى مزبلة التاريخ صحبة الخونة والعملاء الذين سقطوا تحت أحذية الشعب المصرى جزاءً عادلًا على خيانتهم".