رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 يونيو 2020 الموافق 06 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جولة ميدانية للجنة مراجعة تراخيص المباني بقنا

السبت 27/يونيو/2020 - 03:58 م
اللواء أشرف الداودي
اللواء أشرف الداودي
قنا: إسلام البكري
طباعة
نفذ أعضاء اللجنة المشكلة بقرار من اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، جولة ميدانية بمدينة قنا لمراجعة الموقف القانوني للمباني والمنشآت القائمة، وذلك تطبيقا لقرار اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة المباني أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو المساكن الخاصة مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها، لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات وذلك لمدة 6 أشهر والذى صدر فى نهاية مايو الماضي.

ووفق بيان صحفي صادر عن مكتب إعلام محافظة قنا، فإن اللجنة تقوم بمراجعة أعمال البناء للعقارات الجارى تنفيذها الصادر لها تراخيص سابقة على هذا القرار، للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية، والجراجات، والارتفاعات، والردود، وخطوط التنظيم للسماح لها باستكمال أعمال البناء أو السماح بتوصيل المرافق لها فى حالة الإنتهاء منها.

جدير بالذكر أن وزير التنمية المحلية أصدر قرار بتشكيل لجنة برئاسة نائب المحافظ، وعضوية كل من السكرتير العام، ومدير مديرية الإسكان، وممثل عن وزارة الداخلية، وممثل عن قيادة الجيش المختص بالمحافظة، والهيئة الهندسية، وممثل عن الرقابة الإدارية، وأحد الأساتذة من كلية الهندسة، ومهندس ممثل عن نقابة المهندسين، وممثلين من ذوى الخبرة الفنية عن إدارة التفتيش على أعمال البناء بالمحافظة،وأحد مهندسي التنظيم، وممثل من جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الخارجية»: إثيوبيا لن تملأ سد النهضة إلا بعد الاتفاق

حقيقة طرح الكمامات على بطاقات التموين بـ40 جنيهًا

حبس سما المصرى 3 سنوات بتهمة التحريض على الفسق والفجور

لهذه الأسباب.. رشدى أباظة طلب صباح لبيت الطاعة فى شهر العسل: «جرحت رجولتى»

الصور

image description

المواطنون في الأسواق بالكمامات

image description

صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة

image description

مقاهي فيصل تستعد للعمل

image description

صلاة الفجر من مسجد الجديدة الكبير بالوادى الجديد

image description

10 صور ترصد أول صلاة فجر بعد 3 شهور من التوقف

الأكثر قراءة

حبس سما المصرى 3 سنوات بتهمة التحريض على الفسق والفجور

إغلاق «إيبارشية البابا» حتى منتصف يوليو.. وقرار فتح الكنائس بيد الأساقفة

أمريكا: أبلغنا السراج رفضنا لهجوم تحضر له الوفاق

«التعليم» تنفى صحة نماذج إجابة «الإنجليزية» المتداولة

إنفوجراف

image description

سما المصرى تدفع ثمن الإغراء بالدعارة (إنفوجراف)

image description

تفاصيل محاكمة الإرهابي عبد الرحيم المسماري (إنفوجراف)

image description

«برج جرجا» صاحب الأزمة الأضخم (إنفوجراف)

image description

اختصاصات الرقابة الإدارية (إنفوجراف)

أيام زمان

مأساة الخطيب: وافق على بطولة 3 أفلام ثم اعتذر.. وهؤلاء الممثلون أدوا أدواره

"تقطعت لها قلوب الشباب".. نجمة شهيرة تمنح شاعرًا عراقيًا قبلة طويلة

حياة آخر جندي نازي بمصر.. صنع أباجورة من جلد ضحاياه قبل إسلامه

«فكرت في العودة إلى مصر».. كيف خسر عمر الشريف كل أمواله وأعلن إفلاسه؟

نجم الساعة

مأساة الخطيب: وافق على بطولة 3 أفلام ثم اعتذر.. وهؤلاء الممثلون أدوا أدواره

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

كورونا يؤخّر افتتاح أول مسجد في أثينا

العلماء يكتشفون جسما غامضا أكبر من الشمس بمرتين ونصف

بيت المراسيل.. ميراي تحفظ الذكريات في صور وجوابات بصناعة يدوية

تحذيرات أمريكية من مشكلات خطيرة بسبب كورونا

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
السيسي.. مرَّ من هُنا!
صفاء النجار
رسالة إلى وزير الأوقاف: اتَّقِ الله فى النساء
د.كريمة الحفناوى
أمننا المائى «2»
ماجد حبته
الإرهابى «الشهيد» أسامة بن لادن!
المزيد

الثقافة

فريد عبد العظيم: 30 يونيو أنهت خرافة أن الشارع ملك للإخوان

ميسرة صلاح الدين: 30 يونيو جعلتني أعيد قراءة التاريخ بوعي مغاير

محمد ربيع: بعد سنوات من التدريب على النطق دفعني الصمت لكتابة الشعر

«النخبة» تصدر الأعمال الكاملة للروائي العراقي أحمد خلف