جولة ميدانية للجنة مراجعة تراخيص المباني بقنا

نفذ أعضاء اللجنة المشكلة بقرار من اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، جولة ميدانية بمدينة قنا لمراجعة الموقف القانوني للمباني والمنشآت القائمة، وذلك تطبيقا لقرار اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة المباني أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو المساكن الخاصة مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها، لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات وذلك لمدة 6 أشهر والذى صدر فى نهاية مايو الماضي.ووفق بيان صحفي صادر عن مكتب إعلام محافظة قنا، فإن اللجنة تقوم بمراجعة أعمال البناء للعقارات الجارى تنفيذها الصادر لها تراخيص سابقة على هذا القرار، للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية، والجراجات، والارتفاعات، والردود، وخطوط التنظيم للسماح لها باستكمال أعمال البناء أو السماح بتوصيل المرافق لها فى حالة الإنتهاء منها.جدير بالذكر أن وزير التنمية المحلية أصدر قرار بتشكيل لجنة برئاسة نائب المحافظ، وعضوية كل من السكرتير العام، ومدير مديرية الإسكان، وممثل عن وزارة الداخلية، وممثل عن قيادة الجيش المختص بالمحافظة، والهيئة الهندسية، وممثل عن الرقابة الإدارية، وأحد الأساتذة من كلية الهندسة، ومهندس ممثل عن نقابة المهندسين، وممثلين من ذوى الخبرة الفنية عن إدارة التفتيش على أعمال البناء بالمحافظة،وأحد مهندسي التنظيم، وممثل من جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان.