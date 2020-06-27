محافظ مطروح يتفقد المقاهي لمتابعة إجراءات حماية الرواد من كورونا

قام اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بجولة مفاجئة لمتابعة التزام المقاهى والكافتيريات بالإجراءات الوقائية والاحترازية مع عودة الفتح لروادها بنسب 25% والالتزام بالتباعد.ووجه محافظ مطروح، إلى أصحاب المقاهى بأهمية التطهير والتعقيم المستمر لجميع الأدوات، مع أهمية التوعية وإعلان المواطنين بتلك الإجراءات فى لوحات إرشادية بالمقاهى والكافتيريات، مع المرور والمتابعة الدورية من مجلس مدينة مرسى مطروح وشرطة المرافق وإغلاق المقاهى والكافتيريات والمطاعم غير الملتزمة بتلك الضوابط، بعد توزيع كافة نشرات التوعية والإجراءات الإرشادية اللازمة.