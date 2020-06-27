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السبت 27 يونيو 2020 الموافق 06 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ مطروح يتفقد المقاهي لمتابعة إجراءات حماية الرواد من كورونا

السبت 27/يونيو/2020 - 03:57 م
محافظ مطروح يتفقد
محافظ مطروح يتفقد المقاهي
ياسمين شعيب
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قام اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بجولة مفاجئة لمتابعة التزام المقاهى والكافتيريات بالإجراءات الوقائية والاحترازية مع عودة الفتح لروادها بنسب 25% والالتزام بالتباعد.

ووجه محافظ مطروح، إلى أصحاب المقاهى بأهمية التطهير والتعقيم المستمر لجميع الأدوات، مع أهمية التوعية وإعلان المواطنين بتلك الإجراءات فى لوحات إرشادية بالمقاهى والكافتيريات، مع المرور والمتابعة الدورية من مجلس مدينة مرسى مطروح وشرطة المرافق وإغلاق المقاهى والكافتيريات والمطاعم غير الملتزمة بتلك الضوابط، بعد توزيع كافة نشرات التوعية والإجراءات الإرشادية اللازمة.

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