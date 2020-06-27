إقبال كبير من المصلين على أداء الصلاة فى مساجد بورسعيد (صور)

شهدت مساجد محافظة بورسعيد، إقبالًا كبيرًا من المواطنين على أداء الصلاة بها بعد قرار السماح بإعادة فتحها ورفع الحظر عنها، بعد غلقها نحو 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة تم تطبيقها داخل المسجد وعلى المصلين والتي أعلنت عنها وزارة الأوقاف.جرت مراعاة وجود مسافات مكانية بين المصلين وارتداء الكمامات الواقية وتعقيم كامل للمساجد وغلق لدورات المياه مع إحضار كل مصلٍ لسجادة خاصة به وأيضا ضرورة ارتداء الكمامات.وكان الدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد، قد وجه بتعقيم وتطهير جميع المساجد الكبيرة الواقعة داخل نطاق الحي، وذلك تطبيقًا للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي أعلن عنها مجلس الوزراء.وشدد نظير، على استمرار أعمال التعقيم بشكل يومي لكل المساجد الواقعة داخل نطاق الحي بالتنسيق مع أئمة المساجد، وذلك في إطار عودة الحياة إلى طبيعتها بصورة تدريجية مع الحفاظ على تطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيرس كورونا المستجد.