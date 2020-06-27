طبيب بـ«حميات المنيا» يروى تفاصيل إصابته بكورونا (فيديو)

قال الدكتور أحمد مفتاح، أحد أطباء مستشفى حميات المنيا، والمتعافي من فيروس كورونا، إن أعراض فيروس كورونا ظهرت لديه في شهر مايو الماضي، وتوجه بعدها مباشرة لمستشفى الحميات، وأجرى كافة التحليل والفحوصات، التي أكدت إيجابية حالته.وأضاف مفتاح، خلال مداخلة لبرنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2" أن المستشفى نصحته بالعزل المنزلي، مع إجراء بعض أساليب الوقاية، والكورسات العلاجية.وأوضح أنه طوال فترة الإصابة، كانت تجرى له المسحات لمتابعة حالته، لافتا إلى أنه أجرى مسحتين وكانت نتيجتهم إيجابية، والثالثة كانت سلبية، وبدأت الأعراض في الاختفاء تدريجيا.وتابع، أن الأعراض بدايتها كانت ارتفاع في درجات الحرارة والصداع والكحة، موضحا أنه كان متوقعا الأمر نظرا لكثرة اختلاطه بالمرضى.