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السبت 27 يونيو 2020 الموافق 06 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

البحرين: مصر عمق استراتيجى وثقل أمنى لكل عربى

السبت 27/يونيو/2020 - 03:52 م
البحرين
البحرين
أ.ش.أ
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أكد وزير الإعلام البحريني علي بن محمد الرميحي، أن ما يربط بلاده ومصر من علاقات أخوية وثيقة هو نتاج لعلاقة حضارتين عريقتين وتاريخ مشرف للبلدين وما يربط الشعبين من احترام متبادل، مشددًا على أن مصر هي عمق استراتيجي وثقل أمني لكل عربي.

وقال الرميحي، في تصريحات تليفزيونية أوردتها وكالة الأنباء البحرينية، اليوم السبت، "نحن في البحرين ارتباطنا بمصر ومواقفنا مع مصر، كما هي مواقف مصر معنا دائمًا مواقف وفاء، ونؤكد دائما أن حبنا لمصر بالفطرة، حيث كانت مصر وما زالت لها الريادة في الدفاع عن الوطن العربي، وتقديم الدعم لأشقائها في التعليم والطب والثقافة".

وحول موقف مملكة البحرين المتضامن مع مصر بشأن الحفاظ على أمنها القومي تجاه التطورات في ليبيا، قال الوزير "هذا هو الموقف الطبيعي بين الأشقاء، ودائمًا ما نؤكد أن الحكمة التي تحلت بها القيادة المصرية في السنوات الأخيرة هي امتداد لسياسة مصرية ثابتة لا يعكر صفوها طموحات مدفوعة من متآمرين على أوطانهم أو منتسبين للعرب اسمًا وأغلبيتهم مرجعياتهم خارج أوطانهم، وعلى سبيل المثال، المؤامرة الإعلامية ومحاولة تهميش الثقل الأمني لمصر عبر قنوات كالجزيرة القطرية، لم يأت بنتيجة طوال 25 سنة وظلت مصر كما هي، عمق استراتيجي وثقل أمني لكل عربي".

وأضاف أن ما تتعرض له مصر سواءً من أعمال إرهابية أو حملات إعلامية تستهدف أمنها القومي ليس وليد اليوم، لأن اليوم من يريد استهداف الوطن العربي يستهدف مصر والسعودية، خاصة نحن نرى أن هناك دولًا عربية أصبحت بقايا دول وتلاشت الدولة الوطنية فيها، ومن يرى أن ما يحدث اليوم من تطورات هي أحداث غير متوقعة فهو يناقض نفسه، ولذلك نؤكد أن مصر هي عمق استراتيجي وظهر لكل الدول العربية ولا ينكر دورها في خدمة قضايا الأمة العربية إلا جاحد".

وتابع قائلا: "نؤكد هذا الموقف دائما وأبدا، العلاقة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية علاقة متميزة تحملنا نحن كمسئولين خاصة في الإعلام، دور إبرازها وتعزيز الثقة من خلال الإعلام".

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