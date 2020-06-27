الجيش العراقي يؤكد استمرار اعتقال عناصر «حزب الله»

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، العميد يحيى رسول، اليوم السبت، استمرار اعتقال عناصر حزب الله، وفقا لما أوردته قناة العربية.وأضاف الناطق باسم قائد الجيش العراقي، أن القوات المسلحة تعمل على فرض هيبة الدولة وفقا للدستور، مشيرا إلى التعامل مع سيارات المسلحين التي جابت المنطقة الخضراء.ولفت إلى أن جهات استخباراتية وقضائية تحقق مع العناصر الموقوفة، موضحا أن عملية توقيف مطلقي الصواريخ تهدف لاستعادة هيبة الدولة العراقية، مؤكدًا أن قوة جهاز مكافحة الإرهاب اعتقلت 14 مسلحًا مع منصات إطلاق صواريخ.