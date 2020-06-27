خالد أبو بكر مستشارًا قانونيًا لشركة لاند مارك للمقاولات فى مصر والدول العربية

تعاقدت شركة لاند مارك أحد أهم وأكبر شركات المقاولات في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع المحامي الدولي خالد أبوبكر كمستشار قانوني للشركة في مصر والدول العربية.يأتي هذا المنصب بتعيين الدكتور خالد أبو بكر للاستعانة بخبرته الواسعة في مجال الاستشارات القانونية الدولية التي امتدت لأكثر من 25 عاما في عدد من المناصب، حيث إنه عضو الاتحاد الدولي للمحامين في باريس، وأحد المحامين المصريين المترافعين أمام المحاكم الدولية ومحام معتمد لدى القنصلية الفرنسية بالقاهرة، والسفارة الكندية بالقاهرة، وسفارة الكوت ديفوار(ساحل العاج) في مصر والسودان، ووكيل المؤسسين والمستشار القانوني للعديد من الشركات الأوروبية والعربية.الجدير بالذكر أن شركة لاند مارك للمقاولات قد تأسست في عام 2006، وتعتبر أحد أكبر شركات المقاولات المتخصصة في أعمال إنشاء محطات المياه والصرف وخطوط الأنابيب كما قررت الشركة مواكبة الطفرة الحالية في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية لعدد من أهم مقدمي خدمات الاتصالات والشبكات في مصر مثل إريكسون وغيرها باستثمارات كبري.