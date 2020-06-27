بدء امتحانات الفرق النهائية بجامعة جنوب الوادى أول يوليو

أعلن يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، عن بدء امتحانات الفرق النهائية لكليات ومعاهد الجامعة اعتبارا من أول يوليو وفقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، مشيرًا إلى استعدادات كليات الجامعة للامتحانات، وتم وضع خطة كاملة لاتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقائية من فيروس كورونا أثناء فترة الامتحانات لضمان سلامة الطلاب وهيئة التدريس والعاملين طبقًا للمعايير المعلن عنها من وزارة الصحة ومراعاة كل الإجراءات اللازمة في تحديد أعداد الطلاب في اللجان.ومراعات تباعد المسافات بين مقاعد الطلاب الممتحنين والتنبيه على الكليات بالمتابعة الدقيقة لالتزام الطلاب والمراقبين بارتداء الكمامات وتوفير أدوات التعقيم وعدم تبادل أدوات الامتحان ومنع التجمعات في محيط اللجان وتوفير أماكن لعزل أي حالة اشتباه بفيروس كورونا وجاهزية الفرق الطبية لمتابعة أعمال الامتحانات.وأضاف الدكتور محمد أبوالفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن قطاع شئون التعليم والطلاب قام بالإعداد والتجهيز لامتحانات الفرق النهائية بكليات الجامعة تبدأ اعتبارًا من أول يوليو بكليتي التربية بقنا والتربية الرياضية ويوم 2 يوليو بكلية التجارة ويوم 4 يوليو بكليات العلوم والآداب والطب البيطري والتربية بالغردقة والإعلام وتكنولوجيا الاتصال والعلاج الطبيعي والمعهد الفني الصحي والمعهد الفني للتمريض ويوم 11 يوليو بكلية الزراعة ويوم 12 يوليو بكلية التربية النوعية ويوم 15 يوليو بكلية الحقوق.وتجرى امتحانات الفرقة السادسة بكلية الطب يوم 5 أغسطس وامتحانات الفرقة الرابعة يوم 8 أغسطس. وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن ضوابط أعمال الكنترولات والتصحيح تم وضعها بحيث تراعى فيها الإجراءات الاحترازية وأن التصحيح يتم فور انتهاء امتحان كل مادة.