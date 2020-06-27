اجتماع وزارى فلسطينى لبحث تداعيات كورونا

اجتمع رئيس الوزراء الفلسطينى محمد أشتية، ظهر اليوم السبت، مع قادة الأجهزة الأمنية.وناقش الاجتماع آخر التطورات في ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وانتشاره في مختلف محافظات الوطن، بجانب بحث الإجراءات الأمنية الواجب اتخاذها للحد من هذا الانتشار، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.يذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية، سجلت اليوم السبت 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 33 في محافظة بيت لحم، و8 في محافظة نابلس، و4 في العيزرية، و20 في محافظة الخليل، وحالتان في محافظة رام الله والبيرة، ما يرفع الحصيلة في فلسطين إلى 1862.