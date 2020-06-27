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السبت 27 يونيو 2020 الموافق 06 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اجتماع وزارى فلسطينى لبحث تداعيات كورونا

السبت 27/يونيو/2020 - 02:40 م
محمد اشتية
محمد اشتية
مروة عنبر
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اجتمع رئيس الوزراء الفلسطينى محمد أشتية، ظهر اليوم السبت، مع قادة الأجهزة الأمنية.

وناقش الاجتماع آخر التطورات في ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وانتشاره في مختلف محافظات الوطن، بجانب بحث الإجراءات الأمنية الواجب اتخاذها للحد من هذا الانتشار، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

يذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية، سجلت اليوم السبت 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 33 في محافظة بيت لحم، و8 في محافظة نابلس، و4 في العيزرية، و20 في محافظة الخليل، وحالتان في محافظة رام الله والبيرة، ما يرفع الحصيلة في فلسطين إلى 1862.

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