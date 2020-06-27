الشرطة النسائية تساعد كبار السن بمعارض «كلنا واحد» (صور)

حرص عناصر الشرطة النسائية بمديرية أمن القاهرة،اليوم، على تقديم كافة المساعدات اللازمة خلال فعاليات مبادرة "كلنا واحد"، التي افتتحتها وزارة الداخلية بعدد من الميادين بنطاق مديرية أمن القاهرة، وذلك للحد من الغلاء والقضاء على استغلال التجار بمناسبة ذكرى 30 يونيو.واستقبلت عناصر الشرطة النسائية كبار السن والعمل توجيههم ومساعدتهم وتلبية احتياجاتهم، فضلا عن القيام بتنظيم عملية الدخول بمشاركة الشرطة النظامية بأمن القاهرة، والحفاظ على التباعد بين المواطنين حتى لا يكونوا عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين وبمناسبة ثورة 30 يونيو، واستمرارًا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين من خلال التنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.الأمر الذي يضمن توافرها بشكل دائم وبالكميات التي تلبى كافة احتياجات المواطنين، وتكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات بما يكفل سلامة المواطنين فى ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحد من تداعياته.