ضبط 91 مخالفة تموينية في الأقصر

شنت مديرية تموين الأقصر، برئاسة الدكتور تامر صلاح مختار، حملات تموينية على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية، بالاشتراك مع مكتب الدمغة والموازين والطب البيطري، أسفرت عن تحرير 91 محضرا ومخالفة تموينية على مستوى المحافظة.وحررت الحملة 5 مخالفات عمل بدون ترخيص، 33 عدم إعلان عن الأسعار، 8 ذبح خارج السلخانة، 3 عدم وجود شهادة صحية، 2 نقص وزن، 2 عدم نظافة مخبز بلدي، 5 خبز غير مطابق المواصفات، 2 اختراق نظام -3800 رغيف-، 2 تصرف وتجميع دقيق بلدي مدعم -6 شيكارة دقيق بلدي مدعم-، 3 عدم وجود قائمة بمخبز بلدي، 1 عدم وجود ميزان بمخبز بلدي، 5 غلق مخابز بلدية في مواعيد العمل الرسمية،1 سلع مجهولة المصدر، 3 سلع غير صالحة للاستهلاك، 5 موازين غير مدموغة، 11 غلق مستودعات دقيق في المواعيد الرسمية، وتم عرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.