رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 يونيو 2020 الموافق 06 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ضبط 91 مخالفة تموينية في الأقصر

السبت 27/يونيو/2020 - 02:37 م
مخالفة تموينية في
مخالفة تموينية في الأقصر
نرمين محمود الدهان
طباعة
شنت مديرية تموين الأقصر، برئاسة الدكتور تامر صلاح مختار، حملات تموينية على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية، بالاشتراك مع مكتب الدمغة والموازين والطب البيطري، أسفرت عن تحرير 91 محضرا ومخالفة تموينية على مستوى المحافظة.

وحررت الحملة 5 مخالفات عمل بدون ترخيص، 33 عدم إعلان عن الأسعار، 8 ذبح خارج السلخانة، 3 عدم وجود شهادة صحية، 2 نقص وزن، 2 عدم نظافة مخبز بلدي، 5 خبز غير مطابق المواصفات، 2 اختراق نظام -3800 رغيف-، 2 تصرف وتجميع دقيق بلدي مدعم -6 شيكارة دقيق بلدي مدعم-، 3 عدم وجود قائمة بمخبز بلدي، 1 عدم وجود ميزان بمخبز بلدي، 5 غلق مخابز بلدية في مواعيد العمل الرسمية،1 سلع مجهولة المصدر، 3 سلع غير صالحة للاستهلاك، 5 موازين غير مدموغة، 11 غلق مستودعات دقيق في المواعيد الرسمية، وتم عرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.
مخالفة تموينية في الأقصر
مخالفة تموينية في الأقصر
مخالفة تموينية في الأقصر
مخالفة تموينية في الأقصر
مخالفة تموينية في الأقصر
مخالفة تموينية في الأقصر

موضوعات متعلقة

استقرار حالة الطقس حتى الثلاثاء وارتفاع فى نسبة الرطوبة (فيديو)

مأساة الخطيب: وافق على بطولة 3 أفلام ثم اعتذر.. وهؤلاء الممثلون أدوا أدواره

أمريكا: أبلغنا السراج رفضنا لهجوم تحضر له الوفاق

بعد الحكم بالسجن 3 سنوات.. سما المصرى: «أنا معملتش حاجة»

الصور

image description

المواطنون في الأسواق بالكمامات

image description

صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة

image description

مقاهي فيصل تستعد للعمل

image description

صلاة الفجر من مسجد الجديدة الكبير بالوادى الجديد

image description

10 صور ترصد أول صلاة فجر بعد 3 شهور من التوقف

الأكثر قراءة

حبس سما المصرى 3 سنوات بتهمة التحريض على الفسق والفجور

إغلاق «إيبارشية البابا» حتى منتصف يوليو.. وقرار فتح الكنائس بيد الأساقفة

أمريكا: أبلغنا السراج رفضنا لهجوم تحضر له الوفاق

مأساة الخطيب: وافق على بطولة 3 أفلام ثم اعتذر.. وهؤلاء الممثلون أدوا أدواره

إنفوجراف

image description

سما المصرى تدفع ثمن الإغراء بالدعارة (إنفوجراف)

image description

تفاصيل محاكمة الإرهابي عبد الرحيم المسماري (إنفوجراف)

image description

«برج جرجا» صاحب الأزمة الأضخم (إنفوجراف)

image description

اختصاصات الرقابة الإدارية (إنفوجراف)

أيام زمان

مأساة الخطيب: وافق على بطولة 3 أفلام ثم اعتذر.. وهؤلاء الممثلون أدوا أدواره

"تقطعت لها قلوب الشباب".. نجمة شهيرة تمنح شاعرًا عراقيًا قبلة طويلة

حياة آخر جندي نازي بمصر.. صنع أباجورة من جلد ضحاياه قبل إسلامه

«فكرت في العودة إلى مصر».. كيف خسر عمر الشريف كل أمواله وأعلن إفلاسه؟

نجم الساعة

مأساة الخطيب: وافق على بطولة 3 أفلام ثم اعتذر.. وهؤلاء الممثلون أدوا أدواره

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

تحذيرات أمريكية من مشكلات خطيرة بسبب كورونا

الكشف عن تقنية بسيطة تساعد على الإقلاع عن إدمان

منتج يمكنه خفض نسبة السكر فى الدم

مادة غذائية تخفض مستوى ضغط الدم

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
السيسي.. مرَّ من هُنا!
صفاء النجار
رسالة إلى وزير الأوقاف: اتَّقِ الله فى النساء
د.كريمة الحفناوى
أمننا المائى «2»
ماجد حبته
الإرهابى «الشهيد» أسامة بن لادن!
المزيد

الثقافة

بيتر ماهر: مصر كانت على مشارف حرب أهلية لولا 30 يونيو

صدور «التوجيه التدريبي لتحسين الأداء» عن مشروع «كلمة»

صبحي شحاتة: لولا 30 يونيو لبادت حضارة السبعة آلاف سنة

شعراء عرب يتألقون افتراضيًا فى بيت الشعر بالفجيرة