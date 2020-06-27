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السبت 27 يونيو 2020 الموافق 06 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

اللواء أشرف عطية يتولى الرئاسة الشرفية لنادى أسوان الرياضى

السبت 27/يونيو/2020 - 02:36 م
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية
أسوان_إسراء توفيق
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منح مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى الرئاسة الشرفية لمحافظ أسوان اللواء أشرف عطية، وذلك تقديرًا لدعمه المتواصل للنادى ولاستكمال مسيرة فريق كرة القدم بالدورى العام.

جاء ذلك خلال اجتماع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مع أعضاء مجلس إدارة نادى أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، وبحضور وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، ومدير المالية بالمحافظة، وذلك من أجل بحث واستعراض الموقف العام لمشاركة النادى فى مسابقة الدورى العام لكرة القدم، بجانب مناقشة المشكلات والاحتياجات المالية اللازمة.

حيث وافق اللواء أشرف عطية على صرف مليون جنية للمساهمة فى سداد المطالب المالية للنادى من مستحقاته بمشروع سما أسوان، مؤكدًا أنه سيتواصل اليوم مع وزير الشباب والرياضة للموافقة على دعم إقامة معسكر لفريق الكرة بالمركز الأوليمبى بالمعادى حتى بدء استئناف مباريات الدورى مع إمكانية توفير الإقامة للفريق بنفس المركز طوال فترة مبارياته المتبقية بالدورى فى حالة الاستقرار على اللعب بالقاهرة، أو مقترح آخر باللعب على ملعب الماكس بالإسكندرية وتوفير إقامة كاملة للفريق من أجل تحقيق الاستقرار للفريق وضمان تحقيقه نتائج إيجابية واستمراره ببطولة الدورى العام لمواسم قادمة.
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية

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