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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حجازي يتابع تصحيح امتحانات الثانوية بـ«كنترول السنية» (صور)

السبت 27/يونيو/2020 - 02:33 م
الدكتور رضا حجازي،
الدكتور رضا حجازي،
نورهان عبدالرحمن
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تفقد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، لجان تقدير درجات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 بمقر مدرسة "السنية الثانوية بنات" التابع للكنترول الحلمية قطاع "القاهرة ج"، يرافقه عبد الرحمن سيد، رئيس لجنة الإدارة، وحسين الجندي، رئيس كنترول الحلمية، وخالد نجاتي، وكيل لجنة الإدارة، والدكتور خالد عبده، مشرف عام تقدير درجات امتحانات الشهادة الثانوية العامة، ومدير عام إدارة السيدة زينب التعليمية.

وهدفت زيارة حجازي للإطمئنان على سير أعمال التقدير ودخول المصححين عبر بوابات التعقيم واستلام الكمامات والقفاذات الطبية و"الفيس شيلد"، والتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير بجميع قاعات التصحيح وإجراءات قياس درجة الحرارة للمصححين.

واطمئن حجازي على تجهيز القاعات بالإضاءة والتهوية الجيدة، وقدم الشكر للمعلمين وجميع العاملين على مجهوداتهم المبذولة في ظل هذه الظروف الاستثنائية الراهنة من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وشدد حجازي على الالتزام بحفظ حقوق الطلاب في الدرجات، كما نبه على تصحيح المسودة وفي حالة وجود إجابتين للطالب تصحيحهم والأخذ بالدرجة الأعلى لمصلحة الطالب والالتزام بنموذج الإجابة في التصحيح، واستمع لأسئلة وآراء المصححين بصدر رحب وقام بالإجابة عليهم.

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