105 إصابات جديدة بكورونا في السنغال

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم السبت، تسجيل 105 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إجراء 109 فحوصات، ليصل إجمالي الإصابات منذ الثاني من مارس الماضي إلى 6 آلاف و459 إصابة.ونقلت الإذاعة السنغالية، عن بيان لوزارة الصحة القول، إنه جرى خلال 24 ساعة تسجيل 62 حالة شفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 4 آلاف و255 شخصا، وبلغت الوفيات 102.