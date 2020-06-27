رئيس «شؤون مديريات الزراعة» يتفقد تطوير أنظمة الري بالنوبارية

تفقد الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزيه لشؤون المديريات بوزارة الزراعة، مديرية الزراعة بالنوبارية، اليوم السبت، كان في استقباله المهندس حسام محفوظ، مدير مديرية الزراعة للأراضي الجديدة.وزار يوسف عدد من المزارعين ونابع مدى الاستجابة لتطوير الري، موضحا تحويل معظم زمام المديرية إلى ري بالتنقيط أو الرش أو المحورى بنظام "بيفوت"، وهي الطرق المناسبة لزراعة جميع محاصيل الفاكهة والخضر وجميعها تنتج للتصدير، بالإضافه إلى المحاصيل الحقلية مثل الذرة الشامية والفول السوداني والسمسم.