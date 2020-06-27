تباهت بمفاتنها.. حيثيات الحكم بحبس سما المصري: «زين الشيطان لها طريق المعصية»

أودعت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية حيثيات حكمها الصادر في الجنحة رقم 410 لسنة 2020 جنح القاهرة الاقتصادية بحق الراقصة سما المصري.وتضمن منطوق الحكم الذي أصدره المستشار رامي منصور، رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية، بعضوية المستشارين أحمد عبد القهار ومحمد يوسف، حبس المتهمة ساميه أحمد عطيه عبد الرحمن وشهرتها "سما المصري" ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمها مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إنتهاء عقوبة الحبس عن باقى التهم للإرتباط ومصادرة المضبوطات وألزمت المتهمة بالمصاريف الجنائية وبإحالة الدعاوى المدنية إلي المحكمة المدنية المختصة وأبقت الفصل في مصروفاتها.وقالت المحكمة في حيثياتها إنه استقر وجدانها ووقر في يقينها بعد إطلاعها على تحقيقات النيابة العامة والتقارير الصادرة من الجهات الفنية وهي إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حول فحص الفيديوهات محل الوقائع المنسوبة للمتهمة، وأن كافة حساباتها التي نشرت الفيديوهات موثقة ولا يمكن الدخول اليها الا عن طريق مالكها وكلمة السر الخاصة به ومن إقرار المتهمة أمام النيابة العامة بأدائها لتلك الفيديوهات وتصويرها بقصد الشهرة وتحقيق الكسب من المواقع والتطبيق الذي تنشره عليه والذي يتحدد بحسب عدد المشاهدات.. فلم تجد المحكمة من فعلة المتهمة التي أغوتها الشهرة الكاذبة وحب المال فسهل لها الشيطان دربًا فأتبعته وفضلت طريقه وانزلقت قدمها إلي الخطيئة ودنس المعصية واختارت طريقًا معوجًا للكسب أملًا في شهرة زائفة لم تراع فيها القيم والإعتبارات الدينية السائدة في المجتمع وأن جميع الديانات السماوية تنهي وتحذر من إفسادها فأنساها الشيطان أن مثل تلك الأفعال من شأنها أن تحرض الشباب علي الفجور وإثارة الفتن في خياله وإيقاظ أحط الغرائز في نفسه وتهويل سلطان الفضيلة علي مسلكه، فقامت برسم التصوير المناسب لتلك الفيديوهات والصور وتفننت في كيفية توظيف المقاطع في إثارة الغرائز الجنسية بإتيانها كلمات ورقصات وحركات تؤدي إلي الإثارة الجنسية مرتديه من الملابس ما يحفز علي إثارة الغرائز الجنسية فإنتهت إلى تصوير مقاطع وصور فاضحة مثيرة للغرائز والتي توقفت أمامهما المحكمة كثيرًا وتساءلت أي رسالة تلك التي رغبت المتهمة في إيصالها وتوجيها للشباب والأجيال القادمة فلم تري المحكمة من فعلتها إلا رسالة واحدة ألا وهي تزيين كل قبيح وزيغ وفتنة لهم،فحادت عن الصراط المستقيم بعد أن عرفته وكرهته وعافته فعاثت في الأرض فسادًا ولم تراع للفضيلة مقامًا فخدشت الحياء العام.وقامت المتهمة بنشر إنتاجها الإباحي المبتذل علي شبكة المعلومات الدولية وشبكات التواصل الإجتماعي معتدية علي حقوق الأخرين في خدش حيائهم، غير مكترثة بأي نتيجة لفعلها بل تفاخرت وتباهت بنشرها تلك المقاطع التي تظهر فيها مفاتن جسدها عارية وتركيز الكاميرا علي تلك المفاتن وفي فيديو آخر تظهر فيه بلباس بحر من قطعتين يظهر أكثر مما يستر من جسدها، تقوم بإتيان حركات ومتكلمة بأسلوب يثير الغرائز والذي لا يجوز إتاحة رؤيته للجميع بهذا الشكل فهي إن كانت حرة في إرتدائه وتصوير نفسها بهذا الشكل إلا إن حريتها هذه غير مطلقة وتؤثم إذا ما قامت بنشرها علي العام وأتبعتها بحركات وكلمات وأمام الجميع بلا تمييز وذلك من أجل جذب أكبر عدد للمشاهدة لإعتدائها علي حقوق الآخرين في التمسك بقيمهم ومبادئهم الراسخة والتي أقرها الدستور والقانون، فكانت تعليقات لبعض الشباب الذين سقطوا في براثن ذلك العمل الفاسد تعليق وتعليقات وصل إجماليها عدد 4304 تعليق غالبيتهم رافضين للمحتوي الذي تقدمه، ألم تعلم المتهمة أن تجوع الحره ولا تأكل بثديها.، فإكتملت بذلك في حقها أركان جريمة الفعل العلني الفاضح موضوع التهمة الثانية بأركانها الثلاث (الأول) فعل مادي يخدش في المرء حياء العين، وقوع الفعل على جسم المتهمة (الثاني) – العلانية بقيامها بنشر تلك المحتويات علي مواقعها الخاصة سالفة البيان وجعلها متاحة للكافة بأن شاهدها الملايين من الناس أخذًا بما ثبت من تقريري الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات، والجهاز القومي لتنظيم الإتصالات والصور الضوئية المرفقة والفيديوهات المنشورة علي الحسابات الخاصة الموثقة التي تملكها المتهمة علي تلك المواقع (والثالث) القصد الجنائي، وهو تعمد المتهمة وإتجاه إرادتها إتيان الفعل.كما وقر أيضًا بيقين المحكمة ثبوت الركن المادى لجريمة إعلان المتهمة من خلال حساباتها الشخصية علي مواقع التواصل الإجتماعي المشار إليهم سلفًا دعوة تتضمن إغراءً بما يلفت الأنظار إلي الدعاره بأن نشرت مقاطع مصورة تبرز فيها مفاتنها علي نحو يثير الغرائز الجنسية إذ تبين من مطالعة المحكمة لوحدة التخزين اللإلكترونية – سي دي – وتقريري الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات المرفقين بالأوراق ظهور المتهمة علي موقعها الإنستجرام الموثق صورة للمتهمة ترتدي بنطلون أحمر وبه خط أسود عريض وتعطي ظهرها لتظهر مؤخرتها للكاميرا بغرفة النوم فوق مخدعها بمطالعة المحكمة لها تبين تدوين المتهمة عنوانًا لها " بمناسبة الحجر الصحي أنا عاملة النهارده عندي حجر صحي علي الضيق كده عندي في البيت الساعة 11 بالليل علي اللوبيز لايف اللي يحب يشرفني يحمل البرنامج وهتلاقوا الرابط بتاعه علي الإستوري.....،و صورة أخري علي الفيسبوك للمتهمة ترتدي ملابس يظهر منها جزء كبير من صدرها مواجه للكاميرا وفيه تظهر مؤخرتها وتخرج لسانها بطريقة تثير الغرائز، وتسطيرها للفيديو المنشور علي صفحة الإنستجرام خاصتها " أعوصه عسل " وهي دعوة صريحة للفت النظر إلي الدعاره.، فكانت نتيجته تعليقات لبعض الشباب الذين سقطوا في براثن ذلك العمل الفاسد إذ أنه لا يروج للفسق والفجور إلا في دعوات الترفيه والتسلية فلا يوقع بالفتيات في فخاخ الدعارة إلا بإستغلال ضعفهن،و ضائقاتهن الإجتماعية، وإتجاه علمها وإرادتها إلي ذلك بما يتحقق معه الركن المعنوي ومن ثم فقد وقر بيقين ووجدان المحكمة بعد تلك الصور والفيديوهات وما بها من طريقة تثير الغرائز وتلك الكلمات والتعليقات بما لا يدع مجالًا للشك ثبوت تلك التهمة المنسوبة للمتهمه المؤثمة بالمادتين 14، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارةكما وقر أيضًا بيقين ووجدان المحكمة ثبوت الركن المادى لجريمة اعتداء المتهمة على قيم ومبادئ المجتمع المصرى بأن قامت بنشر مقاطع مصورة لها عبر حساباتها الشخصية الثلاث المشار إليهم سلفًا تُغري فيها بمفاتنها في ظل عبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية تبديها وعلي النحو المبين بالتحقيقات حيث إنه لما كانت المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تعطي الحق في التعبير والتي تبين المعني الواسع لعبارة الحقوق الإنسانية التي يتمتع بها كل منا.، وكانت منظمة العفو الدولية في أكثر من موضع قد قررت بأنه وإن كانت حرية التعبير والكلام تنطبق علي كافة الأفكار من أي نوع بما فيها تلك التي تعتبر مسيئة جدًا، إلا إنه يجوز في ثمة حالات تقييد تلك الحرية بشكل مشروع بموجب القانون نفسه الحالات التي تنتهك فيها حقوق الأخرين وحماية المصالح العامة وأن تكون ضرورية وبوضوح لهذا الغرض.وكان الإبداع لاينفصل عن حرية التعبير، بل هو من روافدها، يتدفق عطاءً عن طريق قنواتها، ويتمخض فى عديد من صوره – حتى ماكان منها رمزيًا – عن قيم وآراء ومعان يؤمن المبدعون بها ويدعون إليها، ليكون مجتمعهم أكثر وعيًا، وبصر أفراده أحدّ نفاذًا إلى الحقائق والقيم الجديدة التى تحتضنها.و هدييًا بما سبق وكان قد وقر في عقيدة ووجدان المحكمة أن المتهمة قد خرقت سفينة مباديء وأخلاق المجتمع المصري المُبحرة في بحر الأهواء والشهوات والشبهات بإفسادها لقيمه وسرقتها برائته وطهارته،و نقاؤه، بأن تسللت إليه عبر الفضاء السيبراني من خلال فيديوهات وصور أعوجت فيها وأنحرفت عن الشرعية الأخلاقية والمشروعية الدستورية والقانونية.، نكصت فيها عن قيمه وأضاعتها، حادت عن قصد الصراط المستقيم بعد أن عرفته ولكنها كرهته وعافته فزين لها شيطانها أعمالها فصدها عن السبيل مستغله لظروف شبابه لتدفعهم إلي الهلاك من أجل حفنة من المال وشهرة زائفة كاذبة لتُصيب المجتمع في قيمه وأخلاقياته ومُثله وتقاليده التليدة وأعرافه الحميدة، إذ قامت بتصوير ونشر الفيديوهات والصور علي الحسابات الموثقة الخاصة بها وبدلًا من أن تستخدم المتهمة مواقع التواصل الإجتماعي سالفة البيان في الخير وتجنب شرورها، جعلتها أداة إضرار،و زيغ،و ضلال، فتن.، تفننت في كيفية توظيف المقاطع في إثارة الغرائز الجنسية بإتيانها رقصات،وحركات وكلمات تؤدي إلي الإثارة الجنسية مرتديه من الملابس ما يحفز علي إثارة الغرائز الجنسية وسطرت تمهيدًا لبعضها عبارات تؤدي إلي الإثارة الجنسية تعمي الأبصار،و تصم الآذان عن الأخلاقيات الفاضلة،و تدنو بالمستوي الأخلاقي، في الوقت الذي نعيش فيه في أحوج ما نكون إلي الأخلاق، القيم، الشرف، العفة، الكرامة، حفظ الأعراض، وصيانة الأنفس إزاء هذه الفتن والمغريات الجارفة المخالفة لقيم ومبادئ المجتمع المصري الصادح بالحق الرافض للباطل، وهو ما تأيد للمحكمة من مطالعتها لغالبية التعليقات الرافضة لما تنشره المتهمة علي مواقعها الموثقة لإعتدائها علي قيمهم ومبادئهم الراسخة، وأن المجتمع المصري سيظل علي الدوام يلفُظ أي شخص يحيد عن بوصلته التي رسمها للحفاظ قيمه التي غرسها في أبنائه وبناته، وبني بها حضارته،و يبني بها حاضره،و مستقبله، وتحيا بهم الأُمة، وإتجاه علمها وإرادتها إلي ذلك بما يتحقق معه الركن المعنوي المؤثمة بالمادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.كما وقر أيضًا بيقين المحكمة ثبوت الركن المادى لجريمة استخدام المتهمة حساباتها الشخصية الثلاثة علي مواقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك، انستجرام، يوتيوب " بهدف إرتكاب الجرائم محل الأوصاف الأربعة الأول، المعاقب عليهم قانونًا بأن نشرت من خلالهم مقاطع مصورة لها تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات،و تلميحات،و إيحاءات جنسية تبديها علي النحو الذي فصلته المحكمة بعاليه مُجَرمة ومعاقب عليها قانونًا وإتجاه علمها وإرادتها إلي ذلك بما يتحقق معه الركن المعنوي المؤثمة بالمادة 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلوماتالأمر الذي يكون معه قد وقر بيقين ووجدان المحكمة بما لا يدع مجالًا للشك ثبوت تلك التهم المنسوبة للمتهمه ولا يجدي في هذا الصدد دفاع المتهمة بأن تلك الفيديوهات هي للترفيه والتسلية وإنتفاء القصد الجنائي لديها وأن ما فعلته المتهمة يفعله الكثير الآن استنادًا على ما يجري في دور السينما وشواطئ الاستحمام إذ أنه مردود عليه بأنها حرية غير مُطلقة بحيث لا تمس وتهدر الشباب والأسر وقيم المجتمع بتصويرها وتسطير كلمات تؤدي إلي الإثارة الجنسية ونشرها للكافة بغير تمييز لتعتدي بها علي حقوق غالبية أطياف المجتمع المصري التي لا تزال متمسكة بما لديها من الرُقي والسمو والأخلاقيات تولي وجهها شطر الطيب وتلفظ الخبيث منها،ومن ثم فلا يجوز للقضاء التراخي في تثبيت الفضيلة وفي تطبيق الدستور والقانون..، كما تلتفت المحكمة عن باقي أوجه الدفاع المثارة من المتهمة التي تقوم على التشكيك في الواقعة والتشكيك في الاتهام وعدم كفاية الأدلة،و كذا سبق سرقة هاتفها المحمول بما عليه من صور وفيديوهات خاصة بها.ولما كانت ما استخلصته المحكمة من سائر أدلة الدعوى التي أوردتها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ولها صداها وأصلها في الأوراق، ولا يجوز منازعتها في شأنها،وأنها غير ملزمة بتتبع الدفاع في كل مناحي دفاعه،ومن ثم فإن منحى الدفاع يكون بعيدًا عن الصواب بما يتعين الالتفات عنه.، الأمر الذي تكون معه المتهمة قد استحقت وبحق إنزال سيف العقاب علي عنقها جزاءً لما اقترفته من جرم ردعًا لها عن تلك الأفعال مستقبلًا وردعًا لأي من تسول له نفسه المساس بالفضيلة والدستور والقانون، وأن القضاء المصري وهو الملاذ الأخير لهذا الشعب يحميه ويحفظ وبحق – وفق صحيح الدستور والقانون - رُقيه وسموه وأخلاقياته الفاضلة صيانةً للمجتمع من الإنحراف والزيغ والضلال، فهو الحصن الذي يحافظ علي سفينة المجتمع المُبحرة في بحر الأهواء والشهوات والشبهات وحمايتها ممن يريد خرقها، بعد إنتشار تلك النوعية من الأفعال في الفضاء السيبراني التي تعتدي علي حقوق الآخرين بخدش حيائهم والذوق العام وتلعب علي إثارة الغرائز الجنسية وإفساد قيمهم ومبادئهم.الأمر الذي يتحقق معه الركن المادي والمعنوى لتلك الجرائم المؤثمة بالمادتين 178، 278 من قانون العقوبات وبالمادتين 14، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة والمادتين 25، 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات عملًا بنص المادة 304 2 إجراءات جنائية على نحو ما سيرد بالمنطوق.و لما كان من المقرر بنص المادة 322 عقوبات تنص علي " وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم".