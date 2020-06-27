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السبت 27 يونيو 2020 الموافق 06 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شروط الإعلان بأحياء محافظة بورسعيد

السبت 27/يونيو/2020 - 02:21 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
بورسعيد:شيماء رشاد
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قرر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، بدء تلقي طلبات المواطنين الراغبين في عمل إعلانات لوضعها بأحياء المحافظة المختلفة ومدينة بورفؤاد سواء من الشركات أو الأفراد.

وأعلنت المحافظة، في بيان لها، أنه من يرغب في الحصول على ترخيص إعلان التوجه للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة مع اشتراط تقديم صورة بطاقة الرقم القومي لطالب الترخيص، وصورة من البطاقة الضريبية المميكنة والسجل التجاري، وطلب موضح فيه اسم الطالب ومحل إقامته وموقع الإعلان بالتفصيل، والمستند الدال على حق مقدم الطلب في التقدم للحصول على ترخيص مباشرة الإعلان على الموقع المطلوب الترخيص به.

كما اشترطت تقديم الرسومات الإنشائية بمقياس رسم مناسب من صورتين من الحوامل الخاصة بالإعلان والهياكل وغيرها والمواد المصنوع منها وطرق تثبيتها وألوانها، وتقديم الرسومات التفصيلية للتركيبات والتوصيلات الكهربائية، وتقديم الإيصال الدال على سداد رسم النظر، وتقديم 2 صورة فوتوغرافية بمقياس 20×20 سنتيمتر لكل إعلان، وتقديم شهادة استشاري مباني وثيقة تأمين، وشهادة استشاري كهرباء، وعقد تمليك أو إيجار موثق وكذلك موافقة إدارة الحماية المدنية.

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