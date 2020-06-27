انطلاق فعاليات «100مليون صحة» للكشف عن الأمراض المزمنة بالوادي الجديد

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة بالوادي الجديد في بيان له اليوم السبت، عن بدء انطلاق أولى فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "100 مليون صحة" للكشف على أصحاب الأمراض المزمنة بمراكز الوادي الجديدوأكد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن الأماكن التي يجري الكشف بها عيادة الصفا بمدينة الخارجة، والمركز الطبي بمدينة موط في الداخلة، ووحدة الفرافرة الصحية، ورعاية الطفل بباريس، ووحدة بلاط الصحية، تلك الأماكن جرى تجهيزها لإستقبال المرضى لتقديم الخدمات الصحية لهم وصرف العلاج بالمجانوأوضحت مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمحافظة دكتورة تهاني يونس، أنه سيجري متابعة حالات أصحاب الأمراض المزمنة مثل أمراض الضغط والسكر، حرصًا من الدولة على تفادي وجود مضاعفات خطيرة ناتجة عن هذه الأمراض في ظل الظروف الراهنة وللوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.وأضافت، أن الخدمات التي تقدمها مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأصحاب الأمراض المزمنة، تشمل متابعة الحالة الصحية لهم لتفادي الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وصرف العلاج لمدة ثلاثة أشهر بالنسبة للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة أو الخاضعين للتأمين الصحي، وبإمكان هذه الفئة، إجراء الأشعة والتحاليل والفحوصات اللازمة في أقرب مركز أو معمل خاصحيث تعاقدت الوزارة مع تلك المراكز والمعامل لتقديم الخدمة والتيسير على المواطنين، تشمل توفير الأطقم الطبية والإدارية اللازمة لتقديم نفس الخدمات المقدمة بالمستشفى لتوقيع الكشف الطبي، وتجديد أو إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، وتخصيص ممرات آمنة مخصصة للدخول والخروج بالعيادات الخارجية بالمستشفيات واتباع أساليب مكافحة العدوى، ومعرفة أماكن تلك الوحدات والمراكز الطبية التي تقدم الخدمات الطبية من خلال تطبيق «صحة مصر»، وإرسال رسائل نصية على الهواتف المحمولة لأصحاب الأمراض المزمنة المسجلين بقواعد بيانات حملة «100 مليون صحة