السيطرة على حريق كبير بقرية غرب الموهوب في الوادي الجديد

سيطرت سيارات الإطفاء والحماية المدنية بمركز الداخلة، منذ قليل، على حريق هائل بقرية غرب الموهوب وتعطل حركة السير على الطريق الرئيسي.وتلقى اللواء هشام لطفي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من إدارة النجدة يفيد بنشوب حريق كبير على الطريق الرئيسي بقرية غرب الموهوب وتوقف حركة سير السيارات والشاحنات، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإطفاء وسيارات الوحدات المحلية، والتي سيطرت تماما على الحريق منذ وصولها.وتبين نشوب الحريق بمدخل قرية غرب الموهوب بأشجار خضراء وجافة والتي احترقت تماما من آثار الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحريق.