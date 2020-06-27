حملات مكثفة لتطهير وتعقيم المدارس ودور العبادة فى 6 أكتوبر

أكد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، استمرار عمليات تطهير وتعقيم مدارس مقر لجان امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية ودور العبادة والمنشآت الحكومية داخل المدينة، بالتعاون مع جمعيات المجتمع المدني، وفقا لتوجيهات وزارة الإسكان.وأوضح الشربيني أنه يتم تعقيم المدارس التي تشهد امتحانات شهادة الثانوية العامة والدبلومات الفنية بالمدينة، منها مدرسة مبارك كول بالحي الـ11، التربية السمعية للصم وضعاف السمع بالحي الـ11، ومدرسة الحي الأول الرسمية، الشهيد محمود أبوالمجد، 6 أكتوبر الثانوية بنات بالحي الـ7، على بن على أبي طالب، والبديع بالحي المتميز.وأعلن الشربيني عن استمرار دعم دور العبادة والمنشآت الحكومية داخل المدينة باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.