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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

وهبة: 46% من أعضاء «المنشآت السياحية» تقدموا بطلبات التشغيل الجزئي

السبت 27/يونيو/2020 - 02:01 م
هشام وهبة
هشام وهبة
رامى حسين
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أكد هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، حرص كافة المنشآت أعضاء الجمعية العمومية للغرفة على الالتزام بجميع بنود الضوابط والمعايير الصحية التي أقرتها وزارة السياحة لإعادة التشغيل التدريجي للمطاعم اعتبارًا من اليوم السبت، مشيرًا إلى وجود اتفاق جماعي من قبل هذه المنشآت على ضبط الأداء والاستعداد لأي عمليات تفتيشية أو مراجعة من قبل اللجان المعنية للمراقبة والتفتيش والمتابعة.

وقال وهبة، في تصريحات صحفية، إن المنشآت السياحية بدأت التشغيل الجزئي للمطاعم بنسبة 25% من طاقتها الاستعابية، موضحا أن جميعها تقدمت بطلبات للتشغيل وأنهت كافة الإجراءات التي نصت عليها القواعد المنظمة للعمل من تخفيض في عدد الطاولات أو العمالة، مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية، من منطلق حرصها على سلامة كل من الرواد والعاملين بها، سواء في مراحل الإعداد والتجهيز والتقديم للغذاء، بما يضمن تقديم طعام آمن والحد من انتشار فيروس كورونا، وحتى تتمكن من حصولها على شهادة السلامة الصحية للمنشآت السياحية، خاصة أنها قد عانت وتحملت الكثير من الأعباء والخسائر جراء إغلاقها لمدة تزيد على 120 يوما.

وأضاف أن عدد المطاعم والكافتيريات السياحية الأعضاء بالغرفة والذين تقدموا بطلبات للتشغيل الجزئي قد بلغ 650 مطعما وكافيتريا يمثلون نسبة تفوق 46% من عدد أعضاء الجمعية العمومية المسجلين فعليًا بالغرفة، والبالغ عددها نحو 1400 منشأة، متوقعًا أن تشهد الأيام المقبلة ارتفاعًا في أعدادها خلال الأسبوع الثاني من التشغيل، أو مع زيادة نسبة التشغيل إلى 50%.

وأشار وهبة، إلى أن لجان الفحص والمراقبة المشكلة بعناصر متميزة ذات خبرة ودراية من وزارة السياحة وغرفة المنشآت السياحية تواصل أعمالها على قدم وساق، ويستمر عملها حتى الساعات الأول من صباح اليوم التالي من أجل سرعة إنجاز مهمتها بمنح شهادات الصلاحية للمنشآت التي نجحت في توفيق أوضاعها الصحية لاستقبال الرواد والزبائن في صالات الطعام وفقًا للنسبة ومواعيد العمل المحددة، ومؤكدًا على أن هذه اللجان قد بدأت عملها فور صدور قرار مجلس الوزراء بالسماح بإعادة التشغيل الجزئي للمطاعم.
تقدموا بطلبات التشغيل الجزئي
تقدموا بطلبات التشغيل الجزئي

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