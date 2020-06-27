في ذكرى ميلاده.. أبرز المعلومات عن الفنان الراحل محمد يوسف

يعد الفنان الراحل محمد يوسف، من أهم الفنانين الذي قدموا دور الأب في السينما المصرية، وتحل اليوم ذكرى ميلاده حيث ولد في 27 يونيو عام 1928 ورحل عن عالمنا عام 2004 بعد صراع مع المرض."الدستور" تستعرض أبرز المعلومات عن الراحل محمد يوسف.1- ينتمي لجيل فؤاد المهندس وأمين الهنيدي وانضم في بداية حياتة الفنية لفرقة "ساعة لقلبك" وهو برنامج إذاعي شهير، واشتهر بشخصية المعلم شكل.2- شهد محمد يوسف انطلاقته الفنية في المسرح، حيث قدم عروض حققت نجاحا كبيرا مثل "حواء الساعة 12"، "سيدتي الجميلة"، "نمرة 2 يكسب".3- شارك في العديد من الأعمال السينمائية الهامة مثل شارع الحب وحماتي ملاك وتألق في السبعينيات مع خيرية أحمد وعبدالمنعم إبراهيم في برنامج تليفزيوني بعنوان "عالم الاستعراض".4- اختفى لفترة طويلة ثم أعاده المخرج شريف عرفة، في أفلامه مثل "سمع هس" و"الإرهاب والكباب" و"الناظر" و"عبود على الحدود" و"يا مهلبية يا".5- أصبح من أهم وأبرز عناصر نجاح أفلام النجوم الشباب بعد تقديمه دور الأب الصعيدي في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" مع الفنان محمد هنيدي.6- آخر أفلامه مشاركته في فيلم "خالتي فرنسا" مع عبلة كامل ومنى زكي، والذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا.7- أشهر أدواره كان في فيلم "سمع هس" مع الفنان ممدوح عبدالعليم وليلى علوي، وله مشهد شهير وهو في المحكمة يرتدي روب المحاماه حيث كان يقدم دور محامي يرتدي البيجامة ليسأله القاضي "إيه ده يا أستاذ جاي تترافع بالبيجامة" ليرد المحامي: "يجوز سعادتك في القضايا المستعجلة".