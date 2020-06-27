محلل سياسى: تركيا ستتلقى صفعة قوية من مصر فى ليبيا (فيديو)

قال جومالي أونال، المحلل السياسي التركي، إن تحقيق الأمن في ليبيا مهم للغاية بالنسبة إلى مصر، لأن داعش والقاعدة نشطان جدًّا في ليبيا، والطرف الآخر "الإخوان المسلمون" يسعون إلى السلطة في ليبيا ومصر ترى هذا خطرًا استراتيجيًّا بالنسبة لها.وأضاف أونال، في مقطع فيديو نقله «تركيا الآن»، أن مصر لا تريد خوض حرب في ليبيا، وتركيا أيضًا لا تريد، لأنه في حرب كهذه، ستأخذ تركيا صفعة كبيرة.